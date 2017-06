Lörrach Lernen, wie Frieden geht

Von Dorothea Gebauer

Lörrach. Das macht Hoffnung: Ein Ex-Terrorist mordet nicht mehr, sondern setzt sich stattdessen für den Frieden zwischen Juden und Palästinensern ein. Tass Saada, palästinensischer Unternehmer, sprach am Freitagabend von seiner Lebenswende vor großer Zuhörerschaft in der Mensa der Freien Evangelischen Schule (FES).

Seine Geschichte ist einzigartig und kann in vielerlei Hinsicht als exemplarisch gelten. Bereits als Jugendlicher tritt Saada der PLO bei und ist an etlichen terroristischen Aktionen beteiligt. Er macht „Karriere“ und bringt es bis zum persönlichen Leibwächter und Fahrer Jassir Arafats. „Ich tat in dieser Phase Dinge, auf die ich keinesfalls stolz bin“, erinnert er sich.

Er ist voller Zorn, seiner Heimat beraubt. Immer wieder fragt er sich: Warum bin ich Flüchtling? Warum werde ich deshalb schlecht angesehen? Ihn hungert danach, sich zu bilden, um seine jüdischen „Gegner“ auch intellektuell schlagen zu können. Es zieht ihn zur Ausbildung in die USA: „Schon merkwürdig, wo die USA wie Israel damals absolute Feindesländer für mich waren.“ Dort erfährt er zu seiner Überraschung Freundlichkeit, Respekt und berufliche Förderung, sodass er sich zum Manager hocharbeiten kann. Das Beispiel und die Liebe von nahen Menschen bewegen ihn dazu, sich dem Christentum zuzuwenden.

Vision: Arabische und jüdische Kinder gemeinsam zu bilden

2005 treibt es Saada zurück in den Gaza-Streifen, zu seinen Wurzeln. Zwischen Flüchtlingszelten startet er Hilfsprojekte. Während er sich auf einer Fundraising-Tour in den USA befindet, zerstört die Hamas alles, was er aufgebaut hat. Er lässt sich nicht davon abhalten, seine Projekte in Jericho und Jerusalem weiterzuentwickeln. Seine Vision ist es, arabische und jüdische Kinder gemeinsam zu bilden. In Kindergarten, Vorschule, Kulturzentrum werden über gemeinsame Werteerziehung Grundsteine zu einer Generation gelegt, die Frieden und Versöhnung sucht. Auch möchte er mithelfen, über wirtschaftliche Stabilität Hoffnung auszusäen.

Den Zuhörern an der FES zeigt er die Planung zu einem Campus, der kurioserweise dem Grundriss des FES Campus verblüffend ähnelt. Der Unternehmer wirbt für Austauschprogramme oder dafür, Lehrer für eine bestimmte Zeit zu entsenden. Eine Art FES in Jericho?

Der Ex-Terrorist zögert nicht, die Anwesenden in Bezug auf die aktuelle Flüchtlingskrise zu konstruktiven Haltungen zu ermutigen. „Wissen Sie, die Geflüchteten, die nach Deutschland kommen, tun dies nicht, weil sie hier Bomben werfen wollen. Sie wollen einfach ein besseres Leben – für sich und ihre Kinder.“ Um zu verhindern, dass jemand islamistisch-terroristischer Denke verfällt, hinge alles davon ab, ob es gelinge, eine Beziehung zu den Geflüchteten aufzubauen. „Es braucht nicht viel, einfach echte Aufmerksamkeit.“ „Und wer, wenn nicht die Kirchen, sollten es in Europa schaffen, Haltungen des Hasses zu überwinden?“ mahnt er. Selbst die, die die Geflüchteten als ihre Feinde betrachteten: das Christentum rufe auf, seine Feinde zu lieben. Weitere Infos: www.seedsofhope.org