Lörrach Lob für Huber, Kritik an Stadt

Lörrach-Hauingen (pad). Ein großes Lob erfuhr der Hauinger Wolfgang Huber am Beginn der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats. Freiwillig hat er den Begrüßungstafeln an den drei Ortseingängen einen neuen Farbanstrich „verpasst“. Die Restaurierung wurde notwendig, da die Tafeln mit der Aufschrift „Willkommen im Dorf an der Sonne“ in die Jahre gekommen waren. Vor 15 Jahren wurden sie aus Anlass der 900-Jahrfeier installiert und können seither von den Vereinen als Werbeflächen für größere Veranstaltungen genutzt werden.

Der frische Farbanstrich gereicht Wolfgang Huber, dem früheren Feuerwehrkommandanten und Werkhof-Mitarbeiter der Stadt zur Ehre. Da er die Malerarbeit freiwillig und unentgeltlich ausführte, dankte ihm Ortsvorsteher Günter Schlecht unter dem Beifall des Gremiums mit einem kleinen Geschenk.

Kritische Worte fand Ortschaftsrat Jürgen Weltin (CDU). Er vermisst Blumenschmuck im Dorf, da die Stadt „aus Spargründen“ alle Schönheitsmaßnahmen sukzessive zurückfahre. „Das ist ein Armutszeugnis für Lörrach“, schimpfte er. Andere Städte und Gemeinden würden diesbezüglich „wesentlich mehr tun“, verwies Weltin unter anderem auf üppigen Blumenschmuck im Nachbarort Steinen.