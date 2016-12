Lörrach. Wenn ich an Weihnachten denke, dann ist im Vordergrund die Krippe mit dem Kind, Maria und Josef, Ochs und Esel, die Hirten und später die Heiligen Drei Könige. Dies ist eine Ausschmückung, wie sie im Mittelalter – vermutlich von Franz von Assisi – geprägt wurde.

In der Heiligen Schrift beim Evangelisten Lukas finden wir Ochs und Esel nicht. Nachdem Maria ihren Sohn in Windeln gewickelt in eine (Futter-)Krippe gelegt hatte, verkünden Engel den Hirten, dass der Messias geboren ist. Und ein Chor von Engeln lobt Gott: „Gloria in excelsis Deo“ – Ehre sei Gott in der Höhe! Das ist für mich die eigentliche Botschaft von Weihnachten: im Kind in der Krippe den Vater im Himmel zu ehren, zu loben und zu preisen. Diese Verehrung Gottes im Himmel wird geerdet im zweiten Teil der Botschaft: „und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade“.

Beides macht Weihnachten aus: den Lobpreis auf Gott hin und daraus resultierend die Versöhnung, der Friede, die Akzeptanz und Toleranz gegenüber meinem Mitmenschen, der Menschheit auf diesem Globus Erde überhaupt.

Für nicht wenige ist für Stunden eine heile Welt, wenn an den Kirchgang sich das festliche Abendessen mit Bescherung anschließt. Und für viele wird dieser Abend so bedrängend und bedrohlich, weil für Stunden etwas klappen sollte, was das Jahr über mitunter nur noch spärlich bis gar nicht mehr gepflegt wird. Welche Rolle spielt Gott im Alltag das Jahr über? Wie vertraut ist mir meine Familie, und wie pflege ich den Kontakt an den anderen 364 Tagen?

Genau darin scheint mir die Krux zu liegen, weshalb dieses Fest bei so Vielen mit Angst besetzt ist. Was ist zu tun? Um sich nicht zu überfordern und dann doch einen Neuanfang zu wagen, braucht es meiner Meinung nach als erstes eine grundsätzliche Offenheit und Ehrlichkeit, gepaart mit dem Willen, in die Beziehung zu Gott und zu meinen Mitmenschen zu investieren.

Wie geht das?

Der einzelne überlegt sich in Stille, geht in sich und überlegt, was mir Weihnachten bedeutet und welchen Platz dabei Gott einnimmt. Der nächste Schritt sollte sein, das mit den mir Nächsten in der Familie auszutauschen und zu überlegen, worin wir übereinstimmen. Reicht das, um das Fest zu feiern? Wenn ja, dann ein Frohes Fest!; wenn nein, dann sich von außen Hilfe holen: im Gebet (an Gott im Himmel gerichtet) und in professioneller Beratung (das Leben erden); Freunde sind dabei unersetzlich.

Die Hirten in der Nacht und die Heiligen Drei Könige später haben die himmlische Botschaft in ihr Leben integriert. Sie wurden beschenkt, weil sie sich von Gott beschenken ließen.

So wünsche ich uns allen, dass wir uns (nicht nur an Weihnachten) Gott öffnen, um reich beschenkt zu werden und daraus die Beziehungen zu meinen Nächsten wieder besser gestalten zu können.

Frohe, gesegnete Weihnachten!