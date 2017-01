Wenn Wohnen für eine wachsende Anzahl von Bürgern kaum noch zu bezahlen ist, gerät die soziale Balance einer Kommune ins Wanken. Mit dem Potenzialmodell zur langfristigen Siedlungs- und Innenentwicklung will die Stadt Voraussetzungen schaffen, um diesem Trend entgegenzuwirken. Klar ist: Lörrach hat noch Potenzial – auch beim Thema „Wohnen.“

Lörrach (bk). Rund 2500 zusätzliche Wohnungen benötigt Lörrach nach Einschätzung der Verwaltung in den kommenden zehn Jahren. Dabei möchte die Stadt die Umsetzung kommender Bautätigkeiten so lenken, dass die Qualität in den betroffenen Quartieren nicht gefährdet wird.

Erste Analysen zeigten, dass der steigende Bedarf nicht ausschließlich Bevölkerungszuwachs und demografischer Entwicklung geschuldet ist, sondern etwa auch dem Trend zu immer größeren Wohnungen. Auch deshalb sei die Förderung größerer Wohneinheiten – vor allem des Geschosswohnungsbaus – so wichtig, betonten Oberbürgermeister Jörg Lutz und Bürgermeister Michael Wilke kürzlich beim Mediengespräch im Rathaus.

Lutz favorisiert vier neue Hochhäuser auf dem Salzert

Der Flächennutzungsplan weist etliche Gebiete aus, deren Nutzung voraussichtlich bis zum Jahr 2019 umgesetzt werden kann: Belist (220 Wohneinheiten), Schöflin-Areal (70), Tumringen Nord (30), Langackerweg/Steghalden (20) und das Areal „Weberei Conrad“ (100). Mittelfristig (ab 2019) können die Gebiete Bühl III (300) und Salzert (350) entwickelt werden.

Auf dem Salzert favorisiert Lutz den Bau von vier Hochhäusern auf dem Areal rechts der Salzertstraße im Bereich der Finnenbahn. Diese Variante tangiert Wald- und Landschaftsschutzgebiete und wird deshalb nicht ohne Weiteres umzusetzen sein. Dennoch wolle er angesichts der angespannten Situation auf dem Wohnungsmarkt und der Möglichkeit, hier auf relativ wenig Platz viel Wohnraum zu schaffen, das Vorhaben voran treiben, sagte Lutz beim Mediengespräch. Die bislang talwärts angedachte Variante sei unter anderem aus topografischen Gründen für den benötigten Geschosswohnungsbau zunächst nicht zu favorisieren.

Die Verwaltung lenkte beim Mediengespräch den Blick auf weitere Nachverdichtungspotenziale innerhalb der großen Kreisstadt: „In den Quartieren Nördlich Engelplatz, Degerfelder Weg und im Zuge der Überplanung des Postareals können bis 2018 circa 160 Wohneinheiten geschaffen werden. Für das Zeitfenster ab 2019 stehen mit den Quartieren Riesgässchen, Badweg II, Vogelbach- und Schöpflin-Areal in Haagen (Ortsmitte) circa 300 Wohneinheiten zur Verfügung“, so die Stadt. Hinzu kämen aktuelle Vorhaben in verdichteter Bauweise von verschiedenen Bauherren im Stadtgebiet, die in der Summe zusätzlich 240 Wohneinheiten auswiesen.

Langfristige Flächenoptionen eröffnen sich auf der Fläche des Kreiskrankenhauses. Das Füsslerareal biete sich dagegen „eher nicht als Wohnstandort an, kann aber in der aktuellen Situation als Standort für die temporäre und verdichtete Anschlussunterbringung von asylsuchenden Menschen genutzt werden.“

In der Summe sei klar, so wird im Rathaus betont, dass die Stadt „einen ganzen Strauß an Maßnahmen“ benötige, um den Herausforderungen der Zukunft beim Thema „Wohnen“ begegnen zu können.