Von Katharina Ohm

Schön und laut muss es sein: Die Deutschen wollen das neue Jahr angemessen begrüßen – auch in Lörrach. Doch die Knallerei ist nicht ganz ungefährlich.

Lörrach. An Silvester darf man’s mal so richtig krachen lassen – denn: In Deutschland ist das Zünden von Feuerwerkskörpern nur am letzten Tag des Jahres und am Neujahrstag erlaubt. Die Feuerwerksbranche macht den Löwenanteil ihres Jahresumsatzes an nur drei erlaubten Verlaufstagen.

Außerhalb des Jahreswechsels ist das Abbrennen von Pyrotechnik der Klasse II eine Ordnungswidrigkeit, die mit Geldstrafen geahndet wird. Darunter fallen etwa Raketen, Schwärmer, Batterien oder Chinaböller. Unproblematisch sind Tischfeuerwerke, Wunderkerzen oder Knallerbsen.

Zu Silvester können legale Feuerwerkskörper vielerorts erworben werden – vorausgesetzt das 18. Lebensjahr wurde erreicht. Kunden greifen immer häufiger zu „Batterien“, die ein minutenlanges Feuerwerk entfachen, sagte Simon Strokol, Marktleiter des Lörracher Hieber-Markts. Fabian Karrasch vom Rewe-Markt bestätigte diesen Trend.

Explosionsbegeisterte Hobbychemiker reizt es womöglich, Raketen selbst zu bauen und zu zünden. Dies aber ist in Deutschland durch das Sprengstoffgesetz verboten.

Auch der Versuchung, jenseits der Landesgrenzen sprengstoffreichere Böller zu erstehen, sollte man nicht nachgeben: Die Polizei beschlagnahmt jeden Böller, der nicht von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) zugelassen wurde.

Bei der Verwendung von nicht zertifizierter Pyrotechnik kann in Baden-Württemberg ein Bußgeld von bis zu 50 000 Euro oder sogar eine Freiheitsstrafe drohen. Bei illegalen Feuerwerkskörpern ist zudem das Selbstverletzungsrisiko deutlich erhöht. Zur Wahrung der Sicherheit ist bei der Polizei im Landkreis Lörrach in dieser Silvesternacht sämtliches verfügbares Personal samt Diensthunden im Einsatz.

Wegen Fehlverhaltens mit Böllern und falsch fliegender Raketen hat die Feuerwehr in den Silvesternächten viel zu tun. Der Abteilungsleiter der Lörracher Feuerwehr, Markus Künstle, schätzt, dass sie in der vergangenen Silvesternacht im Stadtgebiet rund zehn Mal ausrücken mussten. Alkoholisiert sollte man sich auf keinen Fall an die Zündschnur wagen. Die explosiven Geschosse dürfen nicht überall gezündet werden: In vielen historischen Altstädten gilt ein Feuerverbot.

Die Stadt Lörrach verweist in einer Pressemitteilung auf die „erste Verordnung des Sprengstoffgesetzes“: In einem Umkreis von 200 Metern darf nahe Kirchen, Krankenhäusern, Alten- und Kinderheimen sowie Fachwerkhäusern nicht geballert werden. Allgemein gilt: Immer zuerst die Gebrauchsanweisung lesen, um Unfälle durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden. Für Raketen sind dickwandige Flaschen mit breitem Boden geeignet. Wenn man das Geschoss im Boden platziert, kann es sein dass es stecken bleibt.

Böller, die nicht explodieren, auf keinen Fall erneut anzünden, rät die Polizei in einem Merkblatt. Denn die Zündschnur ist jetzt für einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu kurz: Es könnte sich auch um einen Spätzünder handeln. Selbst wer nicht feuert, sollte Fenster, Dachluken und Mülltonnen geschlossen halten. Ein verirrter Böller kann viel Schaden anrichten.

Der Rest vom Fest: Mit orangenem Matsch, Hüllen und Stöcken muss sich auch der Werkhof herumschlagen. Der Trend zu Batterien erschwert die Putzarbeit. Diese kann die Kehrmaschine nicht auffegen. Das erläuterte der stellvertretende technische Leiter des Werkhofs, Frank Rimkus. Er erklärte, dass es nach Neujahr keine gesonderte Reinigung gäbe. Lediglich die Sonntagsreinigung der Innenstadt wird wie gewohnt durchgeführt. „Das ganze Stadtgebiet zu säubern ist einfach nicht machbar, vor allem weil die Mitarbeiter gleichzeitig ja auch noch Winterdienst haben“, führte er aus. Deshalb bittet die Stadt ihre Bürger, die Überreste ihrer Feiern selbst zu entsorgen.