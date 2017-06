Lörrach Lörrach plant Stadt

Nachrichten-Ticker

21:48 DHB-Auswahl bei Handball-EM mit lösbaren Vorrundenaufgaben

Zagreb - Titelverteidiger Deutschland ist eine Hammergruppe bei der Handball-EM 2018 in Kroatien erspart geblieben. Die DHB-Auswahl trifft auf den WM-Dritten Slowenien, Mazedonien und Montenegro. Das ergab die Auslosung in Zagreb, wo die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop bei dem Turnier im Januar auch ihre Vorrundenspiele in der Gruppe C bestreiten wird. Die besten drei Mannschaften der vier Vorrundengruppen qualifizieren sich für die Hauptrunde, die in zwei Gruppen mit jeweils sechs Teams ebenfalls in Zagreb und Varadzin ausgespielt wird.

21:46 Gesetz gegen Hass im Netz: Union und SPD einigen sich auf Änderungen

Berlin - Nach Kritik an dem geplanten Gesetz gegen Hass und Hetze im Internet haben sich Union und SPD auf mehrere Änderungen verständigt. Das Vorhaben soll so noch kommenden Woche verabschiedet werden - auf den letzten Drücker vor der parlamentarischen Sommerpause und vor dem Ende der Wahlperiode. Unter anderem sollen Plattformbetreiber in rechtlich schwierigen Fällen nicht immer selbst über Löschungen entscheiden müssen. Sie sollen Beschwerden auch an eine neu zu schaffende Stelle abgeben können. Mit dem Gesetz will die Bundesregierung Plattformen wie Facebook und Twitter zwingen, strafbare Hasskommentare konsequenter zu entfernen.

20:44 Russische Wahlleitung spricht Nawalny Recht auf Kandidatur ab

Moskau - Die russische Wahlleitung hat dem Oppositionellen Alexej Nawalny das Recht auf eine Kandidatur bei der Präsidentenwahl 2018 abgesprochen. Er sei in einem Diebstahlsprozess rechtskräftig zu fünf Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden, schrieb die zentrale Wahlkommission in Moskau in einer Mitteilung. Auch dass Nawalny sich selbst als Kandidat bezeichne und überall im Land schon Wahlkampfstäbe einrichte, liege außerhalb des russischen Wahlrechts.

20:43 Friedensmarsch von Muslimen in Berlin - Rund 100 Teilnehmer

Berlin - "#Friede sei mit dir" - unter diesem Motto haben rund 100 Menschen in Berlin an einem Friedensmarsch von Muslimen teilgenommen. Sie demonstrierten am Abend im Zentrum der Hauptstadt gegen islamistischen Terror und für den Frieden. Der Berliner Polizei zufolge waren 1500 Menschen angemeldet. Vergangene Woche hatten sich in Köln nach Veranstalterangaben etwa 3000 Menschen zu einem Friedensmarsch von Muslimen versammelt. Erwartet worden waren zehntausend Teilnehmer.

19:56 Sturm hinterlässt Schäden

Berlin - Das heftige Sturmtief "Paul" mit Tornado, Gewittern und Hagel zieht ab und lässt in Deutschland an diesem Wochenende wieder schönes Wetter zu. Einsatzkräfte waren vielerorts mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Wegen der Sturmschäden vom Abend und der Nacht hatten Bahnreisende auf einigen Strecken mit Verspätungen und Streckensperrungen zu kämpfen. Wegen des Sturms strandeten in der Nacht zum Freitag an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld etliche Passagiere. Etwa 2400 Menschen mussten nach Angaben eines Flughafensprechers dort übernachten.