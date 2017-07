Lörrach Lörrach wird wieder zur singenden Stadt

Nachrichten-Ticker

01:43 Lammert: Erdogan und Trump entfernen sich von demokratischen Normen

Berlin - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Donald Trump entfernen sich nach Ansicht von Bundestagspräsident Norbert Lammert zunehmend von demokratischen Normen. "Wir sehen in dem einen wie dem anderen Fall eine Entfernung von Grundsätzen, die wir für unaufhebbare Mindeststandards einer vitalen Demokratie halten". Das sagte er dem Magazin "Focus" mit Blick auf den G20-Gipfel in Hamburg, an dem Erdogan und Trump teilnehmen. Da dürfe man nicht auf einem Auge blind sein.

01:42 Erster G20-Gipfel in Deutschland beginnt

Hamburg - Es ist soweit: In Hamburg beginnt heute der G20-Gipfel der großen Industrieländer und aufstrebenden Wirtschaftsnationen. Kanzlerin Angela Merkel begrüßt die zahlreichen Staats- und Regierungschefs sowie die EU-Führung in der Hamburger Messe. Auf dem Treffen geht es um die Krisen der Welt, um den Terrorismus sowie die Klima- und Handelspolitik. Im Zentrum des Gipfels, der bis morgen Mittag dauert, wird ohne Zweifel US-Präsident Donald Trump stehen. Er hat das Pariser Klimaabkommen aufgekündigt und fährt beim Handel einen Abschottungskurs.

01:05 Berufungsverfahren zu "Spaghettimonster" in Brandenburg startet

Brandenburg - Darf ein Parodie-Verein an Ortseingängen Hinweisschilder für seine "Messen" aufstellen, so wie es Kirchen mit ihren Gottesdienstzeiten tun? Das Brandenburgische Oberlandesgericht in Brandenburg/Havel beschäftigt sich in einem Berufungsverfahren heute mit dieser Frage. Geklagt hat die Vereinigung "Kirche des fliegenden Spaghettimonsters" in Templin gegen das Land Brandenburg. Der Landesbetrieb hatte die Schilder nämlich abgelehnt. In einem ersten Prozess waren die "Spaghettimonster"-Anhänger gescheitert.

01:03 Regierungssprecher kritisiert gewalttätige Demos

Berlin - Nach den Ausschreitungen am Vorabend des G20-Gipfels in Hamburg hat Regierungssprecher Steffen Seibert an die Kritik gewalttätiger Proteste durch die Kanzlerin erinnert. Seibert twitterte ein Zitat von Angela Merkel aus einem "Zeit"-Interview von dieser Woche. "Es gibt keine Rechtfertigung für gewalttätigen Protest, und ich bin sicher, dass die Polizei alles tun wird, um auch das zu unterbinden", hatte Merkel gesagt. Vor den friedlichen Demonstranten habe sie Respekt, sie würden ihr demokratisches Grundrecht wahrnehmen.

00:54 Bericht: Mehr Islamisten unter Terrorverdacht in U-Haft

Berlin - Die Zahl der Islamisten, die unter Terrorverdacht in Untersuchungshaft sitzen, ist gestiegen. Das berichtet die "Rheinische Post" und beruft sich auf Zahlen des Bundesinnenministeriums. Der Generalbundesanwalt habe im ersten Halbjahr für 28 Personen wegen dringenden Terrorverdachts Haft angeordnet. 21 Fälle davon beträfen islamistischen Terrorismus, vier entstammten dem Spektrum der Taliban und drei dem Rechtsterrorismus. Im ganzen Jahr 2016 seien es 41 U-Haft-Anordnungen wegen Terroverdachts gewesen, 2015 habe die Zahl bei 33 gelegen.