Lörrach Lutz: „Gemeinsam zum Erfolg verdammt“

Von Bernhard Konrad

Lörrach. Es ist zuletzt ein bisschen ruhig geworden um eines der wichtigsten Zukunftsprojekte für Stadt und Landkreis: den Bau eines Zentralklinikums im Entenbad. Aber dieser Eindruck täuscht, wie Landrätin Marion Dammann und Kreiskliniken-Geschäftsführer Armin Müller gestern Abend im Gemeinderat betonten.

Hinter den Kulissen wird unter Zeitdruck gearbeitet. Die Aufgabe ist gewaltig: Sie beinhalte nicht nur die Errichtung der Gebäude, sondern gleichzeitig auch die Fusion mit dem St. Elisabethen-Krankenhaus und die Erarbeitung einer neuen „inneren Struktur“ der auf einen Ort konzentrierten medizinischen Versorgung, so Dammann: „Wir müssen viele Dinge parallel voranbringen und die Zeitpläne eng aufeinander abstimmen.“ Die Vielschichtigkeit des Unterfangens zeigt sich zudem an ebenfalls zu lösenden Logistik- und Verkehrsfragen.

Doch es bleibt dabei: 2025 soll das neue Krankenhaus eröffnet werden. Dass dieser ambitionierte Zeitplan nicht in Frage gestellt wird, hat mehrere Gründe. So ist etwa der Investitions- und Instandhaltungsbedarf an den vier gegenwärtigen Standorten „erheblich“, so Müller. Zudem seien die hiesigen Entwicklungsmöglichkeiten bei allgemein anhaltender Leistungsentwicklung von Kliniken unter den gegebenen Bedingungen spürbar eingeschränkt.

Zwar betonte der Landesminister für Soziales und Integration, Manfred Lucha, jüngst bei einem Pressegespräch vor der Bundestagswahl, es gebe in der Frage der Umsetzung der Lörracher Konzeption keine Konkurrenz um Geld mit anderen Standorten. Dennoch sagte Müller, das Vorhaben stehe durchaus im Wettbewerb um Fördermittel. Allein die Klinik-Pläne in Böblingen, Göppingen, Karlsruhe und Lörrach kosteten insgesamt rund eine Milliarde Euro, machte er die finanziellen Dimensionen deutlich.

Planerisch festgelegt sind 652 Betten, zudem sind acht psychosomatische Tagesklinikplätze vorgesehen. Bei der psychiatrischen Versorgung ist die Bettenzahl von 30 auf 100 erhöht worden. Die Jugendpsychiatrie bleibt zunächst an Ort und Stelle, auf dem Gelände werden aber Erweiterungsmöglichkeiten vorgehalten.

Unterdessen ist der Fahrplan klar – sofern die Voraussetzungen stimmen: Ab 2018 übernehmen die Kreiskliniken den Versorgungsauftrag für das St. Elisabethenkrankenhaus. Auch die Klinik-Planungen sollen 2018 beginnen, die Genehmigungsphase 2019, die Realisierungsphase ein Jahr später. Der sukzessive Betriebsbeginn mit Prüf- und Testläufen ist bereits für das Jahr 2024 vorgesehen, damit 2025 der reguläre Krankenhausbetrieb aufgenommen werden kann. Müller nannte perspektivisch die Mitarbeitergewinnung als große Herausforderung für das Projekt.

Stadt und Landkreis werden in den kommenden Jahren demzufolge intensiv und konstruktiv zusammenarbeiten müssen. Den „Lörracher Weg 2.0“ werde die CDU-Fraktion in ebensolcher Weise begleiten, sicherte Ulrich Lusche zu, „auch wenn sich Stadt und Bauherr wohl nicht in jedem Punkt einig sein werden“. Wie der Vorsitzende der Christdemokraten im Rat sprach auch Günter Schlecht (SPD) die Herausforderungen für den Verkehr an. Es gelte, die Infrastruktur auf den Wandel vorzubereiten. Schon heute sei etwa die Kreuzung Hasenloch chronisch überlastet. Margarete Kurfeß betonte die Bedeutung regelmäßiger Einbindung und Information, Hans-Peter Pichlhöfer lobte das Projekt für die Freien Wähler.

Dammann und Oberbürgermeister Jörg Lutz bekräftigten ihre deckungsgleichen Interessen: „Wir sind gemeinsam zum Erfolg verdammt“, sagte der OB.