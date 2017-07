Lörrach Lutz legt sich fest: Stadt sollte Depot finanzieren

Von Kristoff Meller



Wo das neue Museumsdepot gebaut wird ist klar: in der Hugenmatt. Wer aber das neue Haus für rund 50 000 Sammlungsobjekte des Dreiländermuseums finanziert beziehungsweise errichtet, steht noch nicht fest. Die Bürgerstiftung hatte Bereitschaft signalisiert, entsprechende Mittel in die Hand zu nehmen, doch nun will die Stadt aus wirtschaftlichen Gründen doch selbst aktiv werden.



Lörrach. „Es zeichnet sich ab, dass es sinnvoll ist, das Depot selber zu bauen“, bestätigte Oberbürgermeister Jörg Lutz gestern auf Anfrage unserer Zeitung und sprach von einer „deutlichen Richtungsweisung“ aufgrund der verwaltungsinternen Diskussion. „Wir schätzen die Stiftung und ihr Engagement sehr, aber wenn wir das Projekt selber verwirklichen können, sollten wir das tun“, sagte Lutz, der zeitnah das Gespräch mit der Bürgerstiftung und dem Museumsverein suchen möchte. Die „finanziellen Spielräume“ der Stadt hätten sich im Vergleich zur Haushaltskonsolidierung im vergangenen Jahr verändert und ermöglichten nun eine neue Betrachtung.



„Teilweise Refinanzierung“ durch Gewerbe im ersten Obergeschoss des Depots



Aus wirtschaftlicher Sicht sei es wenig sinnvoll „auf Ewigkeit der Bürgerstiftung Miete zu zahlen“: Diese „Unendlichkeitsaufgabe“ – das neue Depot soll die Sammlungsobjekte nach Möglichkeit über viele Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte beherbergen – müsse die Stadtverwaltung selbst lösen, so Lutz. Zumal durch die neue Planung, das Depot um ein Obergeschoss mit gewerblicher Nutzung zu erweitern, eine „teilweise Refinanzierung“ der Kosten möglich sei.



Wie berichtet, hatte die Bürgerstiftung angeboten, in den Bau eines neuen Depots zu investieren, weil es der Stadt im vergangenen Jahr an entsprechenden Mitteln fehlte. „Wir sehen es zwar nach wie vor so, dass es eine städtische Aufgabe ist, das Depot zu realisieren, aber wenn sie kein Geld dafür hat, müssen wir einspringen“, erklärte Ute Lusche, Vorsitzende der Bürgerstiftung, gestern im Gespräch mit unserer Zeitung. Falls sich die Stadtverwaltung nun doch anders entscheide, wolle sie „das aber nicht aus der Zeitung erfahren“.



Die Pläne der Bürgerstiftung sahen vor, mit dem Kapital des unter ihrem Dach verwalteten Museumsfonds als Sockel das neue Sammlungsdepot zu bauen. Eingebracht wurde der Museumsfonds vom Museumsverein, der sich in erster Linie für die langfristige Sicherung der Sammlung einsetzt. Der Fonds ist inzwischen durch Zustiftungen des Museumsvereins, von Einzelpersonen und weiteren Einrichtungen auf über 500 000 Euro angewachsen.



Vor allem Lusches Stellvertreter, Architekt Frank Hovenbitzer, hat bereits viel Zeit in die Planung des Neubauprojekts investiert. Es sei ärgerlich, wenn sich das als „vergebliche Liebesmühe“ herausstelle und die Stadt nun doch selbst aktiv werde, so Lusche.



Gleichwohl zeigte sie Verständnis für die Überlegungen der Verwaltung. Denn natürlich könne die Bürgerstiftung das Depot der Stadt „nicht einfach schenken“. Die Stiftung benötige zumindest eine kleine Rendite, die allerdings über Stiftungs-Projekte wieder der Stadt zu Gute komme. Der Verwaltung sei jedoch wohl erst beim ähnlich finanzierten, aktuellen Projekt des Schülercafés „Kamel-ion“ „bewusst geworden, wie wir rechnen müssen“, vermutete Lusche. Die Bürgerstiftung hat das Haus Baumgartnerstraße 27 bekanntlich gekauft, die Stadt bezahlt die Miete.



Für Museumsleiter Markus Moehring ist es zweitrangig, wer das neue Depot errichtet. Er erklärte gestern auf Anfrage: „Ich bin für eine gute Lösung, die auf Dauer trägt.“

