Nachrichten-Ticker

04:12 Mordfall Freiburg - Polizei appelliert an den Verdächtigen

Freiburg - Im Fall des Sexualmords von Freiburg hofft die Polizei auf ein Einlenken des mutmaßlichen Mörders. Der sieben Wochen nach der Tat festgenommene Flüchtling Hussein K. solle sein Schweigen brechen und mit den Ermittlern reden, sagte der Chef der Freiburger Kriminalpolizei, Peter Egetemaier, der dpa. Das Motiv und der Tatablauf seien noch immer unklar. Mögliche Augenzeugen hätten sich nicht gemeldet. Die Polizei rechne daher mit weiteren, monatelangen Ermittlungen. Hussein K. wird vorgeworfen, Mitte Oktober eine 19 Jahre alte Studentin vergewaltigt und ermordet zu haben.

03:56 Kleidung von Obdachlosem angezündet - Sieben Männer in U-Haft

Berlin - Nur wenige Tage nach der Feuerattacke gegen einen schlafenden Obdachlosen in Berlin sind sieben Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Den jungen Männern und Jugendlichen wird laut Staatsanwaltschaft gemeinschaftlicher versuchter Mord vorgeworfen. Sie sollen die Kleidung des Mannes in Brand gesteckt haben. Nur durch das beherzte Eingreifen von Passanten, die sofort die Flammen löschten, wurde der 37-Jährige in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag nicht verletzt. Der Angriff gegen den Obdachlosen, hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst.

03:17 Städtetag: Viele Länder geben Hilfen für Flüchtlinge nicht weiter

Ludwigshafen - Die Präsidentin des Deutschen Städtetages, Eva Lohse, erwartet von den Ländern mehr Hilfe für die Kommunen bei der Flüchtlingsintegration. Der Bund übernehme zwar die Kosten der Unterkunft und stelle den Ländern bis 2018 sechs Milliarden Euro für Integration zur Verfügung. "Aber viele Länder geben die Bundesmittel nicht an die Kommunen weiter", sagte Lohse der dpa. Die Städtetagspräsidentin, die auch Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen ist, kritisierte in diesem Zusammenhang "die klebrigen Hände der Länder".

03:09 Schmidt will Fleischnamen für Veggie-Produkte verbieten

Berlin - Bundesagrarminister Christian Schmidt will Fleischbezeichnungen für vegetarische und vegane Lebensmittel in Zukunft verbieten. Begriffe wie "vegetarisches Schnitzel" oder "vegane Currywurst" seien "komplett irreführend und verunsichern die Verbraucher", sagte Schmidt der "Bild"-Zeitung. Niemand dürfe "bei diesen Pseudo-Fleischgerichten so tun, als ob es Fleisch wäre", forderte Schmidt. Hersteller sollten eigene Namen für ihre pflanzlichen Produkte finden.

03:06 Sieben Verletzte bei Unfall auf A67 bei Darmstadt

Darmstadt - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 67 bei Darmstadt sind am Abend sieben Menschen verletzt worden. Ein 47 Jahre alter Fahrer sei kurz durch sein Navigationsgerät abgelenkt gewesen und deshalb mit seinem Wagen gegen das Heck eines Kleintransporters vor ihm gestoßen, teilte die Polizei mit. Der Transporter rammte anschließend einen neben ihm fahrenden Lastwagen, wobei dessen Tank aufgerissen wurde. In dem Wagen des 47-Jährigen waren drei Mitfahrer, in dem Transporter insgesamt drei Insassen.