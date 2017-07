Lörrach Mahnwache für Meinungsfreiheit in der Türkei

Lörrach. Für Meinungsfreiheit in der Türkei findet am Samstag, 15. Juli, 11 bis 12 Uhr, eine Mahnwache auf dem Markplatz in Lörrach statt. Veranstalter ist Amnesty International Lörrach.

„Nicht erst seit der Verhaftung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel ist die Menschenrechtssituation in der Türkei in aller Munde. Nirgendwo sind so viele Journalisten in Haft wie in der Türkei, derzeit sind es mehr als 120. Damit sitzt ein Drittel aller inhaftierten Medienschaffenden weltweit in der Türkei in Haft, die meisten warten noch auf ihr Verfahren“, schreibt Amnesty International in der Einladung.