Lörrach. Einmal hinter die Kulissen der hiesigen Bildenden Künstler schauen zu können ist ein wesentlicher Unterschied zum Besuch von Ausstellungen oder Galerien. Die Möglichkeit dazu bietet zum 5. Mal die „Nacht der offenen Ateliers“ in Lörrach am Samstag, 17. September, von 17 bis 23 Uhr. Dieses Jahr sind 27 Künstler beteiligt, die ihre Arbeiten präsentieren, sowie eine Schar von Künstlern im „Freiraum Kunstlager“. Organisiert wird die Kunst-Nacht von Christoph Geisel. Von ihm wollte Gabriele Hauger wissen, welche Neuerungen, Höhepunkte und Besonderheiten es dieses Jahr gibt. Es wird die 5. Nacht der Ateliers. Rund 50 Künstler haben schon mitgemacht. Welchen Stellenwert hat die Veranstaltung mittlerweile in der regionalen Szene der Bildenden Kunst" Oder auch über die Regio hinaus" Wir wollen unsere Veranstaltung nicht zu hoch hängen, aber dadurch, dass so viele zusammen arbeiten, hat die Veranstaltung an Kraft gewonnen und alle Beteiligten arbeiten extra für dieses Projekt. Alle haben bemerkt, dass die Zusammenarbeit viel mehr Besucher anzieht als eigene Einladungen und besonders auch Leute, die man noch nicht kennt. Das Besondere ist aber auf jeden Fall, dass wir merken, anders wahrgenommen zu werden. Die Stadt Lörrach legt mit Absicht die Lörrach-Weiler Kulturnacht nicht in die Nähe unserer Veranstaltung, wir stimmen uns ab und profitieren von der gegenseitigen Rücksicht – und Anteilnahme. Wie sieht inzwischen die Zahl und Qualität der Bewerber aus" Die Anzahl der Bewerber ist so hoch, dass wir immer noch limitieren mussten, aber trotzdem auch neue Leute aufnehmen konnten, da ein paar eine Pause machen wollen. Die Qualität der künstlerischen Arbeit wird bei uns nicht geprüft, wir erwarten aber von den Künstlern eine gewisse professionelle Haltung und Selbstmarketing, einen Standort in Laufweite der Lörracher Innenstadt und ein Atelier, in dem man gut mindestens eine Schar Besucher empfangen kann. Das Publikum darf entscheiden, was es als „qualitätvoll“ empfindet, da möchte ich mich als Organisator zurückhalten. In der Kunst ist das ein sehr schwieriges Thema. Was müssen die Künstler mitbringen" Von den Künstlern erwarten wir, dass sie gegenüber dem Vorjahr etwas „Neues“ bieten, da nichts langweiliger ist, als mehrmals das Gleiche ansehen zu müssen. Wie hat sich die Zusammensetzung der Besucher in den Jahren entwickelt" Bringen Sie auch weniger kunstaffine Menschen in die Ateliers" Wir wollen mit der Veranstaltung die Schwelle, ein Atelier zu besuchen, sehr niedrig setzten. Jeder darf kommen! Dadurch, dass viele Leute dabei sind, muss man nicht befürchten, Rede und Antwort stehen zu müssen, warum man gekommen ist oder sich gar genötigt fühlen, etwas zu kaufen. Aber man hat die Chance, sich mit Kunst zu beschäftigen, Gefallen zu finden und diese sogar besitzen zu können. Von Besuchern wissen wir, dass diese von Ferne extra für die Veranstaltung nach Lörrach kommen und ihre Jahresbesuche bei Familie und Freunden um das Wochenende organisieren, das macht sehr stolz. Wir haben tausende von Flyern verteilt, so erwarten wir auch aus den umliegenden Städten und Gemeinden Besuche, besonders auch aus der Schweiz. Wie wichtig ist die Veranstaltung für die Künstler selbst geworden, als Kontakt zum Kunden, als Plattform, als Austauschmöglichkeit" Für die Künstler selbst ist die Veranstaltung zum Teil die Wichtigste im Jahr, wenn man nicht selber noch eigene Ausstellungen beschicken kann. Sie kombiniert ja den „Tag der offenen Türe“ mit dem Auftakt zum Weihnachtsgeschäft. Für einige ist es die einzige organisierte Veranstaltung im Jahr, deshalb sind die Erwartungen auch hoch. Mit Spannung werden die Diskussionen erwartet, die alljährlich zu den eigenen Werken entbrennen und einen – hoffentlich –­ motivieren, weiter zu machen. Von der Kunst alleine leben kann bei uns keiner. Warum spannen Sie nicht mehr mit Ihrem Künstlerkollegen Rainer Packeiser zusammen" Mit Rainer Packeiser habe ich zusammen das Konzept für die „Nacht der offenen Ateliers“ erarbeitet und die ersten uns bekannten Künstler angesprochen und bis letztes Jahr zusammen erfolgreich organisiert. Jetzt musste Rainer sein Atelier in der Teichstraße räumen, da die Häuser dort abgerissen werden und startet in Brombach im Schöpflin-Areal neu. Somit legt er auch seinen Fokus auf seine Umgebung und versucht, sich dort in der Künstlergemeinschaft einzubringen. Ich würde mich sehr freuen, wenn es auch für andere Gebiete ähnliche Projekte geben würde. Für Brombach wünsche ich ihm viel Kraft: Da gibt es ein paar gute Leute in der Umgebung, das könnte sich lohnen, wenn alle an einem Strang ziehen. Gibt es Neuerungen und wenn ja welche" Wir haben ein paar neue Atelierstandorte mit Brigitte Kramer in der Haagener Straße und Irene Pacha in der Ries–straße. In unserem Atelier im Aichelepark hat es ebenso viele Veränderungen gegeben. Unter dem neuen Namen „Schönfärberei“ zeigen mittlerweile acht Künstler und drei Gäste ihre Arbeiten. Greifen Sie bitte Beispiele heraus, die den Facettenreichtum der Kunstpräsentationen veranschaulicht. Hier ist das Freiraum-Kunstlager wieder mit einem besonderen Projekt am Start: Alle beteiligten Künstler durften unter dem Motto „30 x 40 Hochformat“ und im gleichen weißen Rahmen Arbeiten abgeben, so wird diese Präsentation schon aus dem „Rahmen fallen“: 14 Künstler alle im gleichen Format. Ab und zu wird es zudem wieder die beliebten Minigalerien geben, hier kann man für unter 100 Euro echte Kunstwerke ergattern. Viele lassen diese kleinen Arbeiten neu und groß rahmen und gewinnen so besondere Arbeiten für kleines Geld. Oder man kann ganze Serien erwerben, die dann in Reihe in einem Gang angebracht ein „echter“ Blickfang sind. Welche Tipps haben Sie für den Erstbesucher parat" Als Erstbesucher, und da spreche ich besonders auch Kinder an, gibt es viel mehr als „nur“ Kunst zu sehen. Man kann sehen, wo Kunst entsteht, manchmal auch, wie Kunst entsteht. Die Räume sind keine Museen, hier kann man an die Werke genau betrachten, man kann fragen und manchmal auch anfassen. Man kann die Atmosphäre spüren, und kann sich hoffentlich in einzelnen Bildern oder Objekten wieder finden, diese lieben und dann vielleicht auch mitnehmen. Ihr persönliches „Highlight“ letztes Jahr und – voraussichtlich – dieses Jahr" Das traurige an der Veranstaltung ist ja, das wir als Künstler selber nicht herumgehen können und somit nie sehen, was die anderen gleichzeitig machen und zeigen. So gewinne ich mein „Highlight“ aus der Dynamik, die bei der Vorbereitung innerhalb der Ateliergemeinschaft entsteht. Diese Vorbereitung läuft über Monate mit dem einen Ziel, für den September bereit zu sein. Und anschließend zu spüren, dass die Besucher Freude haben. Wenn dann die ersten Mails mit den Reaktionen der Künstler kommen und diese hoffentlich ebenso zufrieden sind, dann ist alles für mich in Ordnung.