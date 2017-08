Lörrach Mann liegt regungslos im Brunnen

Lörrach. Ein flaues Gefühl überkam einen Nachtschwärmer, der am Sonntag kurz nach 2 Uhr in der Innenstadt unterwegs war. Als er am Bekleidungshaus „C&A“ vorbeiging, sah er im dortigen Brunnen einen Mann liegen. Da der Mann keinen Mucks von sich gab, informierte der Passant die Polizei. Eine Streife begab sich sofort zu dem genannten Brunnen, in dem tatsächlich ein Mann lag – allerdings im Trockenen, da kein Wasser lief und sich auch keines im Brunnen befand. Die Beamten sprachen den Mann an, der sofort hellwach war und Rede und Antwort stand.

Es handelte sich um einen Wohnsitzlosen, der den Brunnen in ein Nachtlager umfunktioniert hatte. Die Ordnungshüter rieten dem 26-Jährigen, sich einen anderen Schlafplatz zu suchen, der weniger Aufmerksamkeit errege. Dies sah der Wohnsitzlose ein und suchte sich einen anderen Platz.