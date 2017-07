Lörrach Mann mit täuschend echter Waffe unterwegs

Lörrach. Mit einem vermeintlich bewaffneten Mann hatte die Lörracher Polizei am Sonntagvormittag bei einem „Foodtruckfestival“ in Haagen zu tun. Eine Streife sichtete den von Zeugen beschriebenen Mann in der Eisenbahnstraße. Er wurde angehalten, kontrolliert und durchsucht.



Hierbei fanden die Beamten in seiner Hosentasche eine Spielzeugwaffe. Der 54-jährige Mann konnte laut Polizeibericht keinen plausiblen Grund für das Mitführen der Waffe nennen. Er hatte sie nach Angaben von Zeugen zuvor im Hosenbund stecken und zeigte sie auch. Da es sich um eine Anscheinswaffe handelte, wurde der 54-Jährige angezeigt.



In den Abendstunden des Sonntags kam es auf dem Lindenplatz in Tüllingen zu einem weiteren Vorfall mit dem 54-Jährigen. Er war mit dem Auto dort und gab beim Anfahren auf dem Parkplatz derart Gas, dass die Räder durchdrehten und Steine hochschleuderten.



Diese flogen gegen ein geparktes Auto und beschädigten es erheblich. Der Geschädigte sprach den Raser an, worauf dieser sein Auto stehen ließ und sich zu Fuß entfernte. Die Polizei untersagte dem 54-Jährigen das weitere Fahren und zeigte ihn erneut an.

