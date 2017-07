Lörrach Mathe-Asse kommen aus Lörrach

Nachrichten-Ticker

19:04 Die Lottozahlen

Lottozahlen: 7 - 33 - 34 - 39 - 40 - 47 Superzahl: 0 Spiel 77: 1 2 1 0 6 6 0 Super 6: 2 8 2 3 7 7 (Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr)

18:43 Dax schließt leicht im Plus nach trägem Handel

Frankfurt/Main - Vor wichtigen Konjunkturdaten hat sich das Auf und Ab am deutschen Aktienmarkt fortgesetzt. Der Dax schloss mit einem Plus von 0,13 Prozent bei 12 453 Punkten. Ein Euro kostete zuletzt 1,1334 US-Dollar.

18:42 Andrang an Kohls Grab - Stadt engagiert Sicherheitsdienst

Speyer - Wegen des großen Andrangs am Grab von Altkanzler Helmut Kohl in Speyer hat die Stadt einen privaten Sicherheitsdienst mit der Bewachung der Fläche beauftragt. Die letzte Ruhestätte sei im Moment noch ein sehr attraktives Ziel für Besucher, sagte eine Sprecherin der Kommune. Nach ihren Angaben hatten am Montag etwa 1500 Menschen die Grabstelle besucht, am Dienstag rund 1000. Manche legten Blumen ab oder sprächen Gebete. Kohl war am Samstag beigesetzt worden.

18:07 Nordkorea-Krise: USA und Südkorea demonstrieren Stärke

Seoul - Nach dem ersten Test einer Interkontinentalrakete durch Nordkorea haben die USA militärische Stärke demonstriert. Als Warnung an den Machthaber Kim Jong Un hielten die Streitkräfte der USA und Südkoreas eine gemeinsame Raketenübung ab. US-Präsident Donald Trump kritisierte unterdessen China. Die USA beantragten noch für heute eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats in New York. Außenminister Rex Tillerson kündigte in diesem Zusammenhang "härtere Maßnahmen" gegen Pjöngjang an. Die Führung in Nordkorea drohte den USA mit weiteren Waffentests.

18:05 "Welcome to Hell" - Behörden setzen bei Autonomen auf Härte

Hamburg - Hamburgs Sicherheitsbehörden setzen zur Vermeidung von Ausschreitungen bei der Demonstration "Welcome to Hell" am Vorabend des G20-Gipfels auf Härte. "Wir werden dort sehr auf einen friedlichen Verlauf achten. Und wenn es dort aus der Versammlung heraus zu Störungen kommt, dann wird es auch eine polizeiliche Reaktion darauf geben", sagte Innensenator Andy Grote in Hamburg. Einen ersten Vorgeschmack gab es bereits am späten Dienstagabend, als die Polizei in den Stadtteilen St. Pauli und Altona mit Wasserwerfern gegen Demonstranten vorging.