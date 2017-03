Nachrichten-Ticker

17:23 Studie: Weltweite Unsicherheit dämpft nicht die Reiselust

Berlin - Die Reiselust der Deutschen ist nach einer Studie trotz Terrorgefahr und Türkeikrise in diesem Jahr ungebrochen. 69 Prozent wollen sicher oder wahrscheinlich verreisen, ein Prozentpunkt weniger als im Vorjahr. 12 Prozent und damit knapp jeder Achte will nicht verreisen, wie die Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen zum Auftakt der Reisemesse ITB in Berlin mitteilte. Terror wirke auf die Reise-Zielwahl und das Reiseverhalten, dämpfe aber nicht die allgemeine Reiselust, schreiben die Autoren.

17:20 Spannungen zwischen Berlin und Ankara - Gabriel zieht Grenze

Berlin - Außenminister Sigmar Gabriel und sein türkischer Kollege Mevlüt Cavusoglu haben bei ihrem ersten Treffen seit Beginn der aktuellen Krise keinen Durchbruch erzielt. Nach der Begegnung traten sie getrennt vor die Presse. Gabriel bezeichnete die Unterredung als hart, aber freundlich. Weitere Nazi-Vergleiche seitens der türkischen Regierung dürfe es aber nicht mehr geben. "Es gibt Grenzen, die man nicht überschreiten darf", warnte er. Cavusoglu schlug erneut scharfe Töne an. Deutsche Politiker und Medien begegneten der Türkei zunehmend feindselig, kritisierte er.

17:11 Widerstand gegen Trumps Einreiseverbot - Hawaii will klagen

Honolulu - Der US-Bundesstaat Hawaii will gegen das von Präsident Donald Trump erlassene neue Einreiseverbot vor Gericht ziehen. Das kündigten Anwälte in der Nacht in Dokumenten an, die sie bei Gericht einreichten. Der Generalstaatsanwalt des Bundesstaates, Douglas Chin, bezeichnete das neue Dekret als "Muslim Bann 2.0". Unter dem Vorwand der nationalen Sicherheit ziele es nach wie vor auf Migranten und Flüchtlinge ab. Trump hatte am Montag einen neuen Erlass für einen Einreisestopp unterzeichnet, nachdem er mit dem ersten Dekret eine Schlappe vor Gericht hinnehmen musste.

17:11 Sachsen schiebt Tunesier ab - auch Terrorverdächtiger dabei

Dresden - Sachsen hat erneut abgelehnte Asylbewerber aus Tunesien in einem Sammelcharter in ihr Heimatland abgeschoben. In der Maschine, die in Leipzig startete, befanden sich auch zahlreiche Nordafrikaner aus Haftanstalten, darunter nach dpa-Informationen auch ein Terrorverdächtiger aus Berlin. Insgesamt seien 22 Tunesier abgeschoben worden, davon 15 aus Sachsen, teilte das Innenministerium in Dresden mit. An der vom Freistaat organisierten Rückführung hätten sich neben Berlin auch Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Hessen beteiligt.

17:09 Nach Gasalarm: Gymnasium in Sachsen evakuiert

Grimma - Nach einem Gasalarm ist ein Gymnasium in Sachsen evakuiert worden. In Grimma hatten Schüler über Atemnot geklagt, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Schulleitung leitete die Evakuierung des Gebäudes ein. Rund 450 Schüler und Lehrer wurden aus dem Haus gebracht. 24 Menschen wurden für weitere Untersuchungen vorsichtshalber in Krankenhäuser gebracht. Nachdem die Feuerwehr die Fenster der Schule geöffnet und gründlich gelüftet hatte, konnten die anderen Jungen und Mädchen ihre Schulsachen einsammeln und nach Hause gehen.