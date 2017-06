Lörrach Mehr als ein „Markt der Möglichkeiten“

Lörrach. Zum dritten Mal veranstaltete die katholische Kirchengemeinde Lörrach und Inzlingen an Fronleichnam eine Heilige Messe auf dem Alten Markt mit anschließender Prozession durch die Innenstadt (wir berichteten).

Dicht besetzt waren die Stuhlreihen. Für viele Besucher ist dieser Gottesdienst ein besonderes Ereignis im Kirchenjahr. Die Feierlichkeiten, die dem Wirken Jesus unter den Menschen gewidmet sind, werden in die Öffentlichkeit verlegt und im wahrsten Sinne des Wortes „zu Markte getragen“. Die Vielseitigkeit einer Gesellschaft und der Umgang mit Freiheit standen im Zentrum der Predigt von Pfarrer Thorsten Becker. „Vielleicht war Fronleichnam nie so wertvoll wie heute“, schickte Becker als Gedanke voraus, um zu verdeutlichen, dass christliche Werte vor allem in der heutigen Zeit Lebenssinn vermitteln könnten.

Als Spiegel der Zeit griff Becker Beispiele aus der Werbung auf und erklärte, dass der Begriff Freiheit in der Werbung am häufigsten verwendet werde. Und, so zitierte er eine Meinungsumfrage: „Freiheit ist den Deutschen aktuell besonders wichtig.“ Als bedeutenden Aspekt für viele Menschen hob Becker den Konsum hervor als „blühenden Markt der Möglichkeiten unserer Gesellschaft“. Doch Freiheit sei darüber hinaus Teil der Lebenskultur; die größte Errungenschaft der Nachkriegszeit.

Und diese Errungenschaft sieht Becker bedroht, wenn er sich auf Medienberichte beruft mit Themen wie „Angst frisst Freiheit auf“. Dies erlebe er immer häufiger vor allem in Gesprächen mit jungen Paaren hinsichtlich ihrer Lebensgestaltung.

Angesichts der Ängste moderner Menschen formulierte Becker die Frage: „Mit angezogener Handbremse (durchs Leben) fahren; kann das eine Option sein?“ Äußerliche Freiheit, die durch innere Ängste bedroht wird: Dieses Dilemma, hob Becker hervor. Was Freiheit bedeute, auch aus christlicher Sicht, führte er so aus: „Freiheit ist ein Geschenk und nicht nur die Qual in Reisebüros und vor den Regalen der Supermärkte.“

Freiheit werde zur Verpflichtung, sie niemals preiszugeben und das bedeute auch, seine eigene Meinung gegen Rechtspopulismus zu vertreten, um die gleiche Würde aller Menschen zu gewährleisten. Beckers Worte blieben nicht ohne Wirkung: Nach der Predigt gab es Applaus. Der Prozessionszug führte zur Bonifatiuskirche, wo zum Abschluss zum geselligen Miteinander in den Garten eingeladen wurde.

Die Kollekte kommt Kindern in einem syrischen Flüchtlingslager zu Gute.

Der Dank der Gemeinde galt dem Spontanchor und dem Bläserensemble der Stadtmusik für die musikalische Gestaltung, sowie der Narrengilde und weiterer Helfer und Sponsoren.