Lörrach Mehr als nur Luther

Von Regine Ounas-Kräusel

Zum 500-jährigen Jubiläum der Kirchenreformation, die Martin Luther mit seinen Thesen gegen den Ablasshandel auslöste, zeigt das Dreiländermuseum die Ausstellung „Reformationen – Umbruch am Oberrhein“. Am Freitagabend wird sie im Beisein von Landesbischof Cornelius Bundschuh eröffnet.

Lörrach. Die Ausstellung ist ein Gemeinschaftsprojekt des Kirchenbezirks Markgräflerland und des Dreiländermuseums. Als Kurator wirkte der Historiker und frühere Direktor des Hebelgymnasiums Peter Kunze mit.

Reformationen – der Plural im Titel deutet schon an, dass die Ausstellung mehr umfasst als die Kirchenreformation durch Martin Luther. Sie blickt über Baden hinaus in die Schweiz und ins Elsass. Sie arbeitet den Unterschied heraus zwischen der Reformationsbewegung in der Schweiz mit Zwingli und Calvin, die von unten kam und der Reformation in Baden, die der Markgraf von Baden im Jahr 1556 von oben anordnete.

Die Ausstellung spannt den Bogen über radikale Bewegungen wie die Wiedertäufer und Bilderstürmer und über Religionskriege bis hin zur Union der Lutheraner in Baden und der reformierten Christen in der Kurpfalz im Jahr 1821. Sie ist in neun thematisch unterschiedliche Räume gegliedert. Vorgestellt werden zunächst die Zeit um 1500 und Luthers Durchbruch. Intensiv beschäftigt sich die Ausstellung mit den unterschiedlichen Reformationen in elsässischen, schweizerischen und badischen Städten und Territorien, einen Schwerpunkt bildet die Markgrafschaft Baden.

Heute lebten die Kirchen in „versöhnter Vielfalt“ miteinander, schlug Dekanin Bärbel Schäfer bei der Vorbesichtigung am Mittwoch den Bogen zur Gegenwart. Sie verwies auch darauf, dass sich am Oberrhein viele Strömungen der Reformationsbewegung trafen: „Diesen Schatz wollten wir mit der Ausstellung heben.“

Sehenswert wird die Schau aber auch durch die vielen Originalexponate, die alle einen Bezug zur Region haben. Dazu gehört eine kunstvoll illustrierte Carrière-Bibel aus dem 18. Jahrhundert. Samuel Auguste de la Carrière, als Hugenotte ein Glaubensflüchtling aus Frankreich, betrieb in Lörrach die erste Druckerei.

Bei vielen Exponaten handelt es sich um Schriftstücke – alte Katechismen, Kirchenbücher, die Kirchenordnung, mit der der Markgraf den protestantischen Glauben durchsetzte.

Doch die Vielfalt von 250 Exponaten macht die Ausstellung anschaulich. So ist die knapp 500 Jahre alte Sebastiansglocke zu sehen. Der Spruch darauf lautet „Gottes Wort in Ewigkeit“ und macht wie Martin Luther Gottes Wort zur Grundlage des Glaubens. Auszüge aus Kirchenbüchern erzählen von den rauen Sitten damals, als etwa Kirchenbesucher während der Predigt einfach ihre Geschäfte abwickelten. Wertvolle Abendmahlskelche und viele Dinge mehr sind zu sehen.

Dreieinhalb Jahre lang habe er das Depot des Museums durchforscht, berichtete Kunze. Aber er wurde auch im zentralen Archiv des Landes und jenseits der Grenze fündig. Aber auch Privatleute und vor allem Aurea Hardt, die die Ausstellung gestaltete, trugen zum Gelingen bei.

Eröffnung: 6. Oktober, 18 Uhr, evangelische Stadtkirche mit Landesbischof Cornelius Bundschuh

Dauer: 7. Oktober bis 8. April 2018, Dienstag bis Sonntag, 11 bis 18 Uhr

Umfangreiches Begleitprogramm mit Vorträgen, Exkursionen, Theater. Mit Anlässen der Begegnung wie einem Kulturfrühstück oder einer Podiumsdiskussion über „Auslegung in Thora, Bibel, Koran“ mit der Gruppe Abraham.

Führungen für Jugendliche/Schulklassen und für Erwachsene ab sofort buchbar. Unterrichtsmaterialien für (Grund)-Schulklassen ausleihbar, um die Ausstellung ohne Führung zu erkunden.

Begleitausstellung im Hebelsaal: „Weltreligionen, Weltfrieden, Weltethos“ 1. Dezember bis 18. Februar. Vernissage 30. November, 18 Uhr. Veranstalter: SAK Lörrach. Katalog erhältlich ab 27. Oktober, Mehr Infos unter Tel. 07621/415­ 150, E-Mail: museum@loerrach.de und

www.dreilaendermuseum.eu