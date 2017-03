Von Ursula König

It´s more than music: Das Motto der diesjährigen Schallplattenbörse im Alten Wasserwerk bringt auf den Punkt, um was es Anbietern und Besuchern geht. Die Organisatoren vom Sozialen Arbeitskreis (SAK) und dem Plattenladen „Indiepunk Records“, Sam Klink und Michael Heinke, zogen am späten Samstagnachmittag eine äußerst positive Bilanz.

Erfahrungsgemäß zieht es an Plattenbörsen viele Menschen, die mit Vinyltonträgern groß geworden sind. Doch auch die „Mp3-Generation“ findet Gefallen am Produkt „Schallplatte“, mehr als an CD´s. Nostalgie dürfte (nicht nur) bei der Generation „40plus“ eine große Rolle spielen. „Vintage Stil“ nennt es die jüngere Generation. Die Faszination ist ähnlich stark.

Warum das so ist, erklären Bianca (26 Jahre) und ihre Freundinnen Jennifer (19) und Jülide (20): Platten bieten ein „intensives Musikerlebnis“. Bianca kennt diese Art, Musik zu hören, von ihrem Vater und hat selbst einen Plattenspieler. Jennifer und Jülide spielen mit dem Gedanken, sich einen zuzulegen. Stöbern durch alle Musikrichtungen macht den drei Freundinnen richtig Spaß. Einig sind sie sich darin, dass Platten hören kein oberflächliches Musikerlebnis sei. Dazu nehmen sie sich Zeit; abends auf dem Sofa oder gemeinsam mit Freunden; beim Kochen oder im Bad. Ähnlich sieht es Lea (19). Schallplatten findet sie „megaschön“ und Platten auflegen; das hat für sie Stil. Vintage eben. Was genau ist das Interessante daran? Es sei ein direkterer Zugang zu den Künstlern und ihren Themen, erklärt Lea. Denn hinter Covergestaltung und der Reihenfolge der Songs stecke eine Thematik, die sich entdecken lasse, anders als beim Download einzelner Musiktitel. Diese Art des Musikhörens wird von jungen Menschen weiterhin beansprucht werden; wenn auch mehr auf den Alltag bezogen und oft genug nebenher. So sehen es zumindest Bianca und ihre Freundinnen.

Die Anbieter scheinen eingefleischte Plattenfans zu sein, so wie Jürgen (59), der aus Konstanz herkam und sich ziemlich beeindruckt über das starke Interesse an den Platten zeigt. Der Schallplattenhändler und „Rockjournalist“ verkauft aus der eigenen Sammlung und der von Kollegen. Jürgen ist überzeugt davon, dass es für Schallplatten immer noch eine „größere Nische“ gibt. Platten haben für ihn auch einen historischen Wert, aber ihm gefällt vor allem deren Sinnlichkeit: „Eine Platte hat eine gewisse Erotik.“ Und ganz wichtig: „Der Sound ist anders. Man widmet der Musik mehr Aufmerksamkeit.“ Frank (57) hebt die gute Organisation hervor: „Es kommen alle Nationalitäten aus dem Dreiländereck; und nicht nur um zu stöbern, sondern auch, um zu kaufen.“ Ihm gefällt der Umgang mit Platten, Menschen und Kollegen offensichtlich, wenn er meint: „Wir sind eine große Vinyl-Familie.“ Und das bezieht auch neue Musik ein, wie Hip-Hop oder House. Deshalb sind, laut Veranstalter, auch einige DJ´s unter den Besuchern.