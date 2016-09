Der Austausch von Stadt und Regierungspräsidium (RP) über die Lörracher Schulentwicklungsplanung hat mehr Fragen als Antworten ergeben. Nun soll ein Gespräch der Verwaltungsspitze mit Kultusministerin Susanne Eisenmann am 5. Oktober Klarheit schaffen. Von Bernhard Konrad Lörrach. Wie berichtet, hat das RP statt einer Empfehlung für die hiesige Schulentwicklung ein eigenes Szenario ins Spiel gebracht, das weder von der Verwaltung noch von den Stadträten als praktikabel erachtet wird. Auch die gestern eingegangene Begründung des RP habe die Kommune nicht überzeugt, sagte Bürgermeister Michael Wilke am Abend im Ausschuss für Umwelt und Technik. Unabhängig von der RP-Variante müssen nun Schlüsselfragen für die Weichenstellung der Schullandschaft geklärt werden. Offenbar sieht das RP sowohl bei Szenario 6.2 (Umzug des Hebel-Gymnasiums in die Neumatt, Campus mit HTG und Theodor Heuß-Realschule) als auch bei Szenario 7 (rein gymnasialer Campus) einen großen Flächenüberhang auf dem Campus Rosenfels, so Wilke – ohne die daraus resultierenden Konsequenzen bereits abschließend benennen zu können. Und: „Voraussichtlich“ werde die Einrichtung eines dritten Gymnasiums in der Neumatt nicht genehmigt. Zudem müsse auch bei Umbauarbeiten die Förderfähigkeit im Blick behalten werden. Diese hänge auch davon ab, ob an anderer Stelle in örtlichen Schulen Leerstand herrsche. Was die Lage nicht leichter macht: Gleichzeitig sei die veränderte politische Großwetterlage nach dem Regierungswechsel zu beachten. Gemeinschaftsschulen (GS) werde offensichtlich tendenziell weniger Aufmerksamkeit gewidmet, auch die Frage der verpflichtenden Ganztagsschule an der GS sei nicht endgültig geklärt. In Lörrach besteht weitgehender Konens über einen Ausbau der GS im Grütt. Dagegen wolle das Land die Realschulen stärken. Auch die Gymnasien sollten intensiver unterstützt werden. Unterdessen müsse nach Aussage des Schulamts ein Werkrealschulangebot aufrecht erhalten werden, so lange eine Eingangsklasse zustande komme. Auch dies wollen die Lörracher in Stuttgart klären, denn sämtliche bislang angedachten Szenarien gehen von einem Auslaufen der Werkrealschule in der großen Kreisstadt aus. Etliche Stadträte mutmaßten, das RP versuche eine möglichst günstige Variante in Lörrach umzusetzen. Stadt- und Kreisrätin Margarete Kurfeß (Grüne) bestätigte, dass nach ihrer Erfahrung – auch als Lehrerin – das RP bei der Genehmigung neuer Schulen derzeit nicht mitmache. Diese Frage ist in Lörrach deshalb von besonderer Bedeutung, weil auch in Brombach voraussichtlich mit einer Realschule plus eine neue Schule angeboten werden soll. Wilke machte deutlich, dass weder er noch die Verwaltung einen rein gymnasialen Campus favorisieren. Damit würden beste Bedingungen für die Gymnasien geschaffen während andere Schulen an die „Peripherie“ rückten. Während Doris Jaenisch (CDU) Sympathien für einen Campus zeigte, der „offen für mehrere Bildungsangebote ist“, widersprach Hubert Bernnat (SPD) Wilke entschieden. Bei wirklich gut ausgestatteten Schulen in Brombach, in der Neumatt und im Grütt könne von „Peripherie“ keine Rede sein. Er erinnerte an ein Kernziel der Schulentwicklung: die Entlastung des Campus. Mit drei Schulen sei dies nicht zu erreichen. Es könne nicht sein, dass über zehn Jahre lang inhaltliche, bauliche und räumliche Zusammenarbeit der Gymnasien auf dem Campus gefordert wurde, und diese gewachsene Struktur nun getrennt werden solle. Ohnehin gehe der Raumbedarf in der Schule der Zukunft deutlich über die Klassenzimmer hinaus. Und: Am HTG herrschten nachweislich seit Jahren die mit Abstand unkomfortabelsten Bedingungen. Hans-Peter Pichlhöfer befürchtete, „schwächere Schulen“ könnten das Nachsehen haben. Kurfeß warb dafür, die Stuttgarter Gespräche abzuwarten, um auf dieser Basis weiter zu arbeiten.