Lörrach Mehr  Mitglieder  und  ein  leichtes  Plus

Von Gerd Lustig

„Es war auch in unserem 150. Geschäftsjahr wieder eine erfolgreiche Entwicklung“, bilanzierte Vorstandsvorsitzender Günther Heck bei der Vertreterversammlung der Volksbank Dreiländereck am Mittwoch im Burghof vor knapp 300 stimmberechtigten Vertretern und Gästen eine solide und nachhaltige Geschäftspolitik. Die Bilanzsumme von 1,2 Milliarden Euro bedeutete ein Plus von 0,8 Prozent gegenüber 2015.

Lörrach. Unterm Strich resultierte ein Jahresüberschuss von 1,9 Millionen Euro. Jeweils 400.000 Euro davon gehen in die gesetzliche und andere Ergebnisrücklage. Rund 1,1 Millionen Euro werden als Dividende (5,6 Prozent wie im Vorjahr) an die Mitglieder ausgeschüttet, wofür Aufsichtsrat und auch die Mitgliederversammlung einstimmig grünes Licht gaben.

Der baden-württembergische Genossenschaftsverband bescheinigte eine gute Ertragslage und erteilte für die Bilanz einen „uneingeschränkten Bestätigungsvermerk“, so Bernd Hagemann, Vorsitzender des Aufsichtsrats.

Für das Jahr 2017 wird erneut ein moderates Wachstum erwartet, informierte Vorstandsmitglied Ulf Bleckmann. Auch wenn der „ruinöse Wettbewerb unter den Banken“ weiter steigen werde, rechnet er mit einem soliden Gesamtergebnis.

Positiv gestaltete sich auch die Mitgliederentwicklung, was für die Bank eine große Bedeutung hat. 1325 ausgeschiedenen Mitgliedern standen 1724 neue gegenüber, sodass am Jahresende 33 899 Mitglieder zu Buche standen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben insgesamt 230 Mitarbeiter und 27 Auszubildende zum Erfolg beigetragen. Wert legt der Vorstand dabei nicht nur auf kontinuierliche Weiterbildung (568 interne und externe Schulungen). Wichtig ist der Bank auch die ständige Investition ins Filialnetz, zuletzt in die Filialen Schliengen, Steinen und Lörrach-Mitte. Für dieses Jahr ist die Modernisierung der Filiale in Stetten geplant. „Der persönliche Kontakt und das direkte Gespräch stehen bei uns weiterhin ganz oben auf der Agenda“, erklärte Heck.

Besonders erfreulich stellte sich das Kreditgeschäft im Jubiläumsjahr dar. Das Volumen stieg auf 1,01 Milliarden Euro (plus 2,6 Prozent). Insgesamt wurden 1122 neue Kredite mit einem Volumen von 159 Millionen Euro, davon 88 Millionen für Privatkunden zur Immobilienfinanzierung und 71 Millionen für Firmen, vergeben.

Im Bereich der Geldanlagen machte sich 2016 besonders der Kundenwunsch nach Liquidität und Sicherheit der Anlagen bemerkbar. Ein Plus von 19,5 Millionen Euro ließen die Summe der Kundenanlagen damit auf 963 Millionen Euro steigen. Bedingt durch das historisch niedrige Zinsniveau bevorzugten die Kunden eher kurzfristig verfügbare Anlagen, so Heck. Der Wertpapierumsatz sank von 88 Millionen im Vorjahr auf 71 Millionen Euro.