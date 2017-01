Lörrach. In der Nacht zum Mittwoch wurden mehrere Fahrzeuge in Tüllingen aufgebrochen. An einem Mercedes wurde laut Polizei auf der Fahrerseite hinten ein Dreiecksfenster eingeschlagen, die Tür geöffnet und das Fahrzeug durchsucht. Aus der Mittelkonsole wurde ein Etui mit zwei Fingerringen gestohlen, der Wert der Ringe liegt bei mehreren hundert Euro.

In der Dorfstraße wurde an einem geparkten Opel ebenfalls ein Dreieckfenster der linken, hinteren Türe eingeschlagen und das Auto geöffnet. Hier blieb der Täter ohne Beute, so die Polizei.

Im Zwetschgenweg wurde an einem Opel ein Dreiecksfenster der Vordertüre eingeschlagen und das Fahrzeug nach Wertsachen durchsucht. Im Brunnenweg war es ebenfalls ein Opel, an dem der Täter ein Fenster einschlug und das Fahrzeug nach Beute durchsuchte. In beiden Fällen befanden sich keine Wertsachen im Auto. Bei den Aufbrüchen dürfte ein Sachschaden im vierstelligen Bereich entstanden sein.