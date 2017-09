Lörrach. Einbrüche in eine Kanzlei und eine Gaststätte sowie ein gescheiterter Einbruch in ein Wohnhaus wurden am Wochenende in Lörrach verübt. Durch aufgehebelte Fenster gelangten die Täter laut Polizei an der Brühlstraße in eine Kanzlei und in eine Gaststätte an der Bahnhofstraße. In beiden Fällen wurde Bargeld gestohlen, nachdem die Einbrecher sämtliche Behälter durchsucht hatten.