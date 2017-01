05:00 Bundesregierung uneins über Umgang mit Wölfen

Berlin - Bundesumweltministerin Barbara Hendricks ist Forderungen entgegengetreten, Wölfe in Deutschland in begrenzter Zahl zum Abschuss freizugeben. Hendricks reagierte unter anderem auf eine Äußerung von Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt. Er hatte sich für eine "begrenzte Abschussfreigabe" ausgesprochen. Lange Zeit gab es keine Wölfe in Deutschland. Nun steigt ihre Zahl wieder. Darüber, ob die Tiere geschossen werden dürfen, streiten Tierhalter, Jäger und Tierschützer.

04:44 De Maizière und Weise stellen Asyl-Statistik für 2016 vor

Berlin - Schon jetzt steht fest: Im vergangenen Jahr sind deutlich weniger Asylbewerber nach Deutschland gekommen als 2015. Wie viele es genau waren, geben Bundesinnenminister Thomas de Maizière und der ehemalige Leiter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, Frank-Jürgen Weise, heute in Berlin bekannt. 2015 waren rund 890 000 Asylsuchende in Deutschland angekommen.

04:44 Fußballer Jérôme Boateng vor Gericht

München - Der Fußball-Profi Jérôme Boateng soll die Maklerprovision für sein Haus in Grünwald bei München nicht gezahlt haben. Daher muss der Innenverteidiger des FC Bayern heute vor dem Landgericht München I erscheinen. Der Makler fordert in einem Zivilverfahren rund 300 000 Euro von dem Nationalspieler. "Bei dem Prozess wird es vor allem um die Frage gehen, ob der Makler entgeltlich gearbeitet hat oder die Hausvermittlung ein Freundschaftsdienst war", sagte ein Sprecher des Landgerichts.

04:41 Obama ruft Landsleute zum Zusammenhalt auf

Chicago - Der scheidende US-Präsident Barack Obama hat in seiner Abschiedsrede seine Landsleute zum Zusammenhalt und zur aktiven Bürgerschaft aufgerufen. Die Ungleichheit, vor allem zwischen Schwarzen und Weißen in den Vereinigten Staaten, müsse überwunden werden. "Wir sind noch nicht dort, wo wir hin wollen", sagte er vor Tausenden jubelnden Zuhörern in Chicago. Dennoch sei Amerika ein "besserer Platz, als zu dem Zeitpunkt, an dem wir angefangen haben." Obama wird sein Amt am 20. Januar offiziell abgeben. An diesem Tag wird Donald Trump das Amt als Staats- und Regierungschef übernehmen.