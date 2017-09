Lörrach Metz ins Amt eingeführt

Von Ursula König

Zu einem besonderen Anlass hat die evangelische Kirchengemeinde Brombach gestern in die Germanuskirche eingeladen: Die neue Pfarrerin Annette Metz wurde mit einem festlichen Gottesdienst ins Amt eingeführt.

Lörrach-Brombach. Viele Besucher füllten das Kirchenschiff und Rolf Hecke, Vorsitzender des Kirchengemeinderats, betonte, wie froh man sei, Annette Metz für Brombach gewonnen zu haben. Zuvor war sie viele Jahre als Gemeindepfarrerin in Grenzach-Wyhlen tätig.

Am Sonntag eröffnete Ehemann und Kirchenmusiker Florian Metz mit feierlichen Orgelklängen den Gottesdienst. Dekan Ralph Hochschild betonte, die Gemeindearbeit sei ein wichtiges Fundament für den Glauben, der sich auch auf Beweglichkeit gründe; also der Fähigkeit, sich Veränderungen anzupassen.

Dann war es soweit: Annette Metz stieg die Stufen zur Kanzel hoch, um sich einer Bibelstelle zu widmen, die im Laufe der Jahrhunderte höchst unterschiedliche Auslegungen zur Folge hatte: Im Matthäus-Evangelium erklärt Jesus seinen Anhängern, wer seine „wahre“ Mutter, seine „eigentlichen“ Brüder und Schwestern sind – dies, während seine Mutter in unmittelbarer Nähe auf ihn wartet.

Wenn Jesus wirklich in dieser Weise gesprochen habe, dann sei dies „das Ende einer Idylle“ gewesen, so Metz. Denn Jesu Familie hätte sich durchaus darüber gesorgt, dass er die Gesellschaft so genannter „Randgruppen“ gesucht habe. Und doch habe er gleichzeitig auch zur Familie gehört. „Die Szene hat etwas Revolutionäres“, erklärt Metz. Mache sie doch den Weg frei dazu, dass zur „Familie“ Jesu die gehören, die den Willen Gottes tun; eine erweiterte Familie also.

In der damaligen Zeit sei diese Einstellung allerdings hart gewesen für die Herkunftsfamilie Jesu, auch wenn damit ein „unerhörter prophetischer Aufbruch“ verbunden gewesen sei, eine Art historische Zäsur. Denn: Traditionelle Bindungen, so Metz, wurden dadurch in Frage gestellt, um Raum zu schaffen für neue Wege.

Glaube in der heutigen Zeit, so spannte sie den Bogen, bedeute, dem Leben zu dienen und Sorge zu tragen für andere Menschen. Dies bedeute, Gottes Willen zu tun. Damit leitete sie auch zum „Wochenspruch“ über: „Was ihr einem der geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“

Nach dem „Wandel-Abendmahl“ dankte der Kirchengemeinderat für den „musikalischen Hochgenuss“, der den Gottesdienst festlich begleitete. Zuständig dafür waren auch der Brombacher Chor sowie das Duo „Katharina und Constanze“.

Im Anschluss an den Gottesdienst konnten die Besucher bei Kaffee ins Gespräch mit ihrer neuen Pfarrerin kommen.