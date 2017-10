Lörrach Metzgete und schräge Tönen

Lörrach-Haagen (lu). Sport und Spiel, dazu Livemusik und kulinarische Schmankerl: Das Herbst- und Oktoberfest des SC Haagen am Wochenende hielt all das, was es im Vorfeld versprochen hatte. „Unsere Angebote sind sehr gut angenommen worden, wir sind sehr zufrieden“, zog Linda Müller, die für die Organisation verantwortlich zeichnete, ein positives Fazit.

Nach der Wiederbelebung durch den neuen Vorstand und dem erfolgreichen Ablauf im Vorjahr hatte man die Veranstaltung erstmals auf zwei Tage ausgedehnt. „Dieses Konzept hat sich gut bewährt“, freute sich Müller. Ein Helferteam von rund 30 Personen, dazu noch einige Eltern von Fußballkindern, sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Einziger Wermutstropfen: Die erste Mannschaft verlor ihr Pflichtspiel in der Kreisliga B, Staffel 1, gegen den SV Inzlingen mit 1:2-Toren.

Ansonsten lief aber alles nahezu perfekt. Höhepunkt war gleichwohl der neuerliche Auftritt der Rockband „Runzlig“. Nachdem zuvor bereits die Basler Guggenmusik „Inflagranti“ mit schräg-jazzigem Sound, gewürzt mit zahlreichen Trompeten- und Posaunen-Soli, für den guten Ton und ein gutes Warm-up vor dem Zelt gesorgt hatte, garantierte die Band, die sich dem Rock in alemannischer Mundart verschrieben hat, für beste Stimmung im Zelt.

Zuvor hatten es sich die Gäste bereits vorzüglich an den herbstlich dekorierten Tischen schmecken lassen. Ob Metzgete mit Kesselfleisch, Schäufele und Schlachtplatte oder Kürbiscremesuppe, Steaks und Würstchen: Die SCH-Küche hatte alle Hände voll zu tun. „Es war wunderbar, wie unser Koch Dirk Malm das alles auf die Reihe gekriegt hat“, lobte die Organisatorin. Ansonsten standen für die Gäste auch noch Bierbrunnen und Cocktailbar bereit.

Guten Zuspruch fanden die Turnierspiele der F-Jugendmannschaften sowie die Partie der zweiten Mannschaft gegen die SpVgg Märkt/Eimeldingen (4:3 für die Gastgeber). Und letztlich stieß der sonntägliche Frühschoppen, zu dem die Feuerwehrmusik Haagen aufspielte, auf gute Resonanz – auch wenn das Wetter sich nicht von seiner besten Seite zeigte. „Auf die Haagener und auch auswärtige Gäste ist eben Verlass“, sagte Müller.