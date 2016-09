„Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit“. Unter diese Bibelstelle aus dem zweiten Brief des Timotheus, Kapitel 1 Vers 7, stellte der evangelische Pfarrer Michael Hoffmann gestern seine letzte Predigt vor seinem Wechsel an die Gemeinde von Alt-Weil.

Lörrach-Brombach. In einem bewegenden Abschiedsgottesdienst in der gut besuchten evangelischen Kirche in Brombach verabschiedete sich Michael Hoffmann nach zehn Jahren der seelsorgerischen Arbeit. Die angeführte Bibelstelle war gewissermaßen der Leitspruch für Hoffmanns Arbeit. Immer wieder setzte er sich für Offenheit und Toleranz ein. Alles Ungewohnte führe zu Angst: vor Alter und Abschied, Krankheit und Vergänglichkeit. Auch in seiner Predigt am Sonntag forderte er die Gemeindeglieder auf, den Menschen in Not barmherzig zu begegnen. Gleichzeitig forderte er von den Flüchtlingen die Bereitschaft zu Anpassungen an unsere Werte und Vorstellungen vom Leben.

Im Nebensatz gab Hoffmann seiner Zuversicht Ausdruck, dass er noch den Neubau der Sporthalle erleben werde. „Es war eine schöne Zeit hier in Brombach. Die werde ich vermissen und nicht vergessen. Aber so ist das Leben: Veränderungen gehören dazu“, sagte Michael Hoffmann zum Abschied. Vom Schuldekan des Kirchenbezirks Markgräflerland, Ralph Hochschild, wurde der scheidende Pfarrer von kirchlicher Seite verabschiedet. Mit der bekannten Orgelkantate „Wohl mir, dass ich Jesum habe“ von Johann Sebastian Bach klang der Gottesdienst aus.

Bei einem Empfang im Gemeindehaus neben der Kirche wurde in Gesprächen Abschied genommen. Oberbürgermeister Jörg Lutz sagte, Hoffmann stehe für die Offenheit, die Lörrach brauche. Dabei sei er immer für die Menschen da gewesen – ob beim Weihnachtsmarkt oder dem Schlossgrabenfest. Stets habe er gezeigt: „Ich bin einer von Euch“. Lutz versprach, Hoffmann könne von Weil aus den Baufortschritt der Sporthalle miterleben.

Ortsvorsteherin Silke Herzog überbrachte nicht nur die Grüße des Ortschaftsrates. Sie würdigte mit einem Blumenstrauß auch Hoffmanns Ehefrau Heinke. Als Frau im Hintergrund habe sie stets tatkräftig ihren Mann unterstützt. Weitere Grüße kamen von der katholischen Nachbargemeinde St. Josef und der Israelitischen Kultusgemeinde Lörrach. Beide lobten die Ökumene beziehungsweise die vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Gemeindearbeit.

Hoffmann möchte auch künftig seine Aufgabe als Sprecher der „Gruppe Abraham“ wahrnehmen, sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung. Die „Gruppe Abraham“ pflegt den Kontakt zwischen Christen, Juden und Muslimen. Sie organisiert Vortragsreihen, Veranstaltungen und interreligiöse Gebete.

„Nicht ich alleine habe so viel bewegt, sondern viele haben mir dabei geholfen“, sagte der Scheidende in seinem Schlusswort. So sei das neue Gemeindehaus zwar während seiner Amtszeit entstanden. Aber es sei bei Weitem nicht sein persönlicher Erfolg gewesen.