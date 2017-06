Lörrach Milka leidet unter Cyber-Angriff

Von Guido Neidinger

Lörrach. Ein Cyberangriff hat am Dienstag weltweit Dutzende von Unternehmen und Behörden lahmgelegt. Betroffen davon ist auch der Lebensmittel-Riese Mondelez, der ein großes Schokoladenwerk in Lörrach betreibt. Selbst gestern waren die Probleme noch nicht behoben, wie Unternehmenssprecherin Heike Hauerken auf Anfrage unserer Zeitung bestätigte.

Ansonsten zeigte sie sich zugeknöpft und gab keine Auskünfte, ob die Milka-Produktion im Lörracher Werk durch den Cyber-Angriff lahmgelegt wurde. Hauerken verwies auf eine weltweite Medienmitteilung ihres Konzerns.

Angesichts der Schwere des Angriffs muss jedoch davon ausgegangen werden, dass die Produktion des Milka-Werks in Lörrach durch den Komplettausfall der Computersysteme entweder lahmgelegt oder zumindest stark beeinträchtigt wurde. Mehrere Versuche, das Werk gestern telefonisch zu erreichen, scheiterten. Auch das Milka-Werk im österreichischen Bludenz konnte telefonisch nicht kontaktiert werden. Auf dem Display erschien immer wieder der Hinweis „Nicht erreichbar“ und das Besetztzeichen.

Wie schlimm es Mondelez erwischt hat, dafür lieferte die Unternehmenssprecherin gestern selbst den Beleg. Die weltweite Medienmitteilung zu dem Cyber-Angriff konnte Hauerken nicht per E-Mail an unsere Zeitung weiterleiten, sondern lediglich den Internet-Link dazu per SMS über ihr Smartphone.

In der Medien-Information, die nur in englischer Sprache verbreitet wurde, heißt es übersetzt: „Wir arbeiten fieberhaft daran, den aktuellen weltweiten IT Ausfall innerhalb der Mondelez International zu beheben, und weitere offene Schwachstellen für unser Netzwerk zu finden und zu beheben. Unsere Teams arbeiten aktuell offline und versuchen den Betrieb für unsere Kunden und Konsumenten auf der ganzen Welt aufrecht zu erhalten. Wir teilen Updates mit unseren Zulieferen und Partnern sobald diese verfügbar sind. Zu diesem Zeitpunkt können wir noch nicht absehen, wann unsere Systeme wieder verfügbar sind . . .“

Weltweite Produktionsausfälle durch den Cyber-Angriff dürften enorme finanzielle Schäden für Mondelez nach sich ziehen. Allein die Zahlen des Lörracher Werks lassen dies erahnen. Mit 500 Mitarbeitern wird an sieben Tang in der Woche rund um die Uhr Schokolade produziert – bis zu 4,5 Millionen Tafeln pro Tag.

Bei dem Angriff haben Hacker möglicherweise eine Windows-Sicherheitslücke genutzt und Konzerne in aller Welt lahmgelegt. Ob die Hacker von Mondelez Lösegeld für die Wiederherstellung ihrer IT-Systeme gefordert haben, dazu verlautete nichts.