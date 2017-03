Lörrach Minimalistisch zu großartigen Tönen

06:06 Zahl von Unglücken durch überhitzte Akkus wächst

06:00 Bundestag soll umstrittene Pkw-Maut besiegeln

Berlin - Nach jahrelangem Ringen will Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt die umstrittene Pkw-Maut durch den Bundestag bringen. Das Parlament stimmt heute abschließend über Änderungen der seit 2015 geltenden Maut-Gesetze ab. Sie sollen einen von Dobrindt mit der EU-Kommission vereinbarten Kompromiss umsetzen. Brüssel will dann grünes Licht für das zentrale Vorhaben der CSU in der schwarz-roten Koalition geben. Die Opposition kritisierte die Maut erneut scharf. Proteste gibt es auch unter den Bundesländern.

04:33 Fillon erhebt schwere Vorwürfe gegen Hollande

04:33 Fünf Tote nach Londoner Anschlag - Gedenken an Opfer

London - Nach dem Terroranschlag vor dem britischen Parlament hat sich die Zahl der Toten auf insgesamt fünf erhöht. Am späten Abend teilte die Polizei in London mit, dass ein 75-Jähriger an seinen schweren Verletzungen gestorben sei. Ein weiteres Opfer des Anschlags schwebte in der Nacht noch in Lebensgefahr. Unterdessen versammelten sich am Trafalgar Square in London tausende Menschen zum Gedenken an die Opfer des Anschlags. "Londoner werden sich nie von Terror einschüchtern lassen", rief Bürgermeister Sadiq Khan den Menschen zu.