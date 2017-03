Lörrach Mit 80 Jahren noch im Beruf

Eigentlich hatte Günter Weigel bereits am 26. Februar Geburtstag. Aber da der 80. Jährige noch voll im Berufsleben steht, hat er sich mit seiner Frau Elisabeth einen Urlaub auf Mallorca gegönnt, um damit dem Trubel zu entgehen. Deshalb stand der Jubilar erst jetzt zu einem Gespräch mit unserer Zeitung zur Verfügung.

Lörrach-Hauingen (dr). Geboren und aufgewachsen ist er in Freiburg. Sein Vater fiel in Russland, als er vier Jahre alt war. Nach dem Abitur 1956 absolvierte Weigel zunächst eine Lehre als Kaufmann im Lebensmittelgroßhandel. Bis 1987 arbeitete er, überwiegend selbstständig, in diesem Beruf – ­in Freiburg in dem noch vom Vater gegründeten Unternehmen. Um gänzlich eigenständig zu arbeiten, verlegte er seine Tätigkeit 1977 nach Lörrach. In den folgenden zehn Jahren wurde der Kampf ums geschäftliche Überleben immer härter. 1987 machte unter sein bisheriges Leben einen Strich.

Bereits ein Jahr vor dem Endes seiner Kaufmannslaufbahn hatte er einen Vortrag über die Bach-Blüten-Therapie gehört. In der Folgezeit saugte er alles auf, was sich im weitesten Sinne mit alternativen Heilmethoden befasste. Er meldete sich zu einem Ausbildungskurs als Heilpraktiker an und fing an zu lernen: Anatomie, lateinische und griechische Ausdrücke und vieles mehr. 1989 legte er vor dem Amtsarzt in Freiburg die Prüfung als Heilpraktiker erfolgreich ab.

Es folgten Jahre der Orientierung. Er schrieb Artikel für mehrere Zeitungen, gab Kurse in Volkshochschulen. Seine erste Aufgaben sah er darin, seine 30-jährige Erfahrung mit Lebensmitteln mit seinen Kenntnissen der Naturheilkunde zu verbinden. Von 1990 bis 1998 betrieb er eine eigene Heilpraktikerschule.

Am 1. April 1992 eröffnete Weigel in Hauingen als Heilpraktiker seine Naturheilpraxis. Inzwischen habe er von seinen zwei Büchern zum Thema an die 50 000 Exemplare verkauft. Seine Praxis würde von Patienten aus ganz Europa besucht, erzählte Weigel im Gespräch mit unserer Zeitung.

Seine Ehefrau Elisabeth (geborene Klingenmeier) lernte der Jubilar in seinem Leben als Kaufmann kennen. 1976 wurde geheiratet. Eine Tochter und zwei Enkel gehören heute mit zur Familie. Elisabeth Weigel arbeitet als Ernährungstherapeutin.

Genauso aktiv wie im Beruf ist der Jubilar auch noch in seinen Hobbys: er wandert, fährt Rad und spielt Tennis. In den Mußestunden setzt er sich ans Klavier oder hört klassische Musik.

