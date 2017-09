Lörrach Mit 98 statt 50 km/h auf der L 141 unterwegs

Nachrichten-Ticker

16:22 Grüne: Koalitionspartner muss Klimaschutz voranbringen

Berlin - Die Grünen wollen im Falle einer Regierungsbeteiligung Rückschritte in der Klima- und Umweltpolitik verhindern. Gut eine Woche vor der Bundestagswahl sagte Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt auf die Frage nach dem "Lieblingskoalitionspartner" der Grünen, dies sei "derjenige, der mit uns den Klimaschutz voranbringt". In einem Gespräch mit der dpa für die Radiozentrale fügte sie hinzu: "Da gibt's leider keinen Liebling." Forderungen nach einem Einsatz der Bundeswehr im Innern lehnte die Grünen-Politikerin ab. Sie sprach sich für eine Legalisierung von Cannabis aus.

15:57 Neue Sanktionen: Nordkoreaner dürfen nicht mehr in der EU arbeiten

Brüssel - Die Europäische Union verschärft wegen der Atomkrise ihre Sanktionen gegen Nordkorea entsprechend den Vorgaben der Vereinten Nationen. So sollen Nordkoreaner in der EU künftig keine Arbeitserlaubnis mehr bekommen, wie der Rat als Vertretung der EU-Länder in Brüssel mitteilte. Auch werde ein absolutes Verbot sämtlicher Ausfuhren von Kohle, Eisen, Eisenerz, Meeresfrüchten, Blei und Bleierz verhängt. Der UN-Sicherheitsrat hatte im August und September zusätzliche Strafmaßnahmen gegen das Land beschlossen. Hintergrund sind die immer neuen Raketen und Atomtests Nordkoreas.

15:56 Viele Tote bei Terrorangriff im Süden des Iraks - IS bekennt sich

Bagdad - Bei einem Terrorangriff auf ein Restaurant und einen Kontrollpunkt im Südirak sind mindestens 36 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern seien 15 Iraner, hieß es aus medizinischen Kreisen in der Provinz Thi Kar. Iraks Innenministerium erklärte, Bewaffnete hätten ein Restaurant an einer Schnellstraße zwischen den beiden Städten Al-Nasirija und Al-Samawa angegriffen. An einem Kontrollpunkt sei zudem ein Auto explodiert. Die Terrormiliz IS reklamierte den Angriff für sich. Der vor allem von Schiiten bewohnte Süden des Landes gilt eigentlich als stabil.

15:45 Türkisches Passagierflugzeug in Köln/Bonn nach Drohanruf geräumt

Köln - Nach einem Drohanruf hat die Polizei ein Passagierflugzeug am Flughafen Köln/Bonn unmittelbar vor dem Start geräumt. Die Maschine der türkischen Fluggesellschaft Turkish Airlines sei am Vormittag bereits auf dem Rollfeld gewesen und dann in die Sicherungsposition zurückgebracht worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die 111 Passagiere, die eigentlich nach Istanbul fliegen wollten, seien mit Bussen zurück zum Terminal gefahren worden. Die Polizei durchsuchte das Flugzeug mit Sprengstoffspürhunden. Die Polizei gab inzwischen Entwarnung.

15:16 Zwei deutsche Filme gewinnen Nachwuchs-Oscars

Los Angeles - Zwei Filmproduktionen deutscher Hochschulen sind unter den diesjährigen Gewinnern der Studenten-Oscars. "Watu Wote/All of Us" von Katja Benrath und "Galamsey" von Johannes Preuss hätten sich gegen die internationale Konkurrenz durchgesetzt, teilte die Oscar-Akademie in Beverly Hills mit. Die zwei deutschen Gewinner können die Preise am 12. Oktober in Los Angeles in Empfang nehmen. Dann wird auch bekanntgegeben, wer von ihnen den Oscar in Gold, Silber und Bronze erhält. In diesem Jahr wurden 1587 Filme aus dutzenden Ländern eingereicht.