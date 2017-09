Lörrach Mit Adlerblick und Schraubenschlüssel

Von Kristoff MellerLörrach. Turmkombination, Traktorreifenschwinger oder Seilnetzpyramide: Andreas Mindt kennt die Geräte und Anlagen auf den 38 Lörracher Spielplätzen alle mit Namen. Der 52-Jährige ist seit 23 Jahren Spielplatzkontrolleur beim Werkhof.Ursprünglich hat er eine Schreinerlehre absolviert und war anschließend elf Jahre lang für eine Schweizer Firma europaweit auf Montage unterwegs. Ein schwerer Autounfall sorgte dann für eine Zäsur in seinem Lebenslauf. „Nach einem Jahr Arbeitslosigkeit habe ich die Stellenausschreibung der Stadt gesehen, die einen Spielplatzkontrolleur gesucht hat“, erinnert sich Mindt.Eine spezielle Ausbildung gibt es für den anspruchsvollen Job nicht: „Als Spielplatzkontrolleur sollte man am besten eine handwerkliche Berufsausbildung durchlaufen haben“, erklärt Mindt. Auf speziellen Lehrgängen eignet er sich zudem regelmäßig weiteres Fachwissen an oder frischt dieses auf.Gemeinsam mit Rene Mendel ist er an jedem Werktag im Stadtgebiet unterwegs, um die Sicherheit auf den Spielplätzen zu gewährleisten. Inzwischen könnte Mindt vermutlich sogar mit verbundenen Augen über diese laufen, ohne über ein Gerät zu stolpern: „Mit der Zeit kennt man jede Schraube und jeden Nagel“, sagt der großgewachsene Mann und lacht. Der Spielplatz-Experte weiß genau, wo sich die Schwachstellen befinden, die genauer kontrolliert werden müssen, oder welche Anlage kurz vor der Ausmusterung steht.Die meisten Spielgeräte haben laut Mindt nach zehn bis zwölf Jahren ausgedient. Es gibt aber auch Ausnahmen wie im Rosenfelspark. Die dortige Spielkonstruktion wurde in diesem Sommer nach 23 Jahren abgebaut und soll bis Jahresende durch eine neue ersetzt werden.Die Vertrautheit mit den Anlagen führe manchmal jedoch zu „Betriebsblindheit“, sagt Mindt. Darum sei es gut, dass gelegentlich auch andere Fachleute die Spielplätze begutachten – „mit einem anderen Blick“, wie er sagt.Beispielsweise schaut an diesem Vormittag auch Steffen Vogel auf dem Spielplatz St. Peter vorbei. Er ist einer von drei Fachagrarwirten für Baumpflege im städtischen Eigenbetrieb Stadtgrün. Nach dem jüngsten Gewitter kontrolliert er, ob angebrochene Äste in den Baumkronen hängen. „Ich kenne mich als Schreiner zwar mit Holz aus, aber nicht mit Bäumen“, erklärt Mindt.Vorgeschrieben ist zudem für jeden Spielplatz eine Jahresprüfung durch den TÜV oder einen vergleichbaren unabhängigen Gutachter. Diese Kontrolle ist wesentlich umfassender als die wöchentliche Sichtprüfung durch Mindt und seinen Kollegen. „Defekte Teile müssen dann auf jeden Fall sofort getauscht werden“, erklärt der Werkhof-Mitarbeiter.Ausschlaggebend für die Sicherheit ist die „Europäische Norm für Spielplatzgeräte und Spielplatzböden“ (DIN EN 1176). In diesem rund 350-seitigen Buch ist alles bis ins kleinste Detail geregelt, und Mindt kennt jeden Paragraphen: „Der Kies, der hier unter den Spielgeräten als Fallschutz dient, darf beispielsweise nur zwei bis acht Millimeter Durchmesser haben, und rund um das Drehscheiben-Karussel werden drei Meter Freiraum benötigt“, gibt er zwei Vorschriften zum Besten. Auch die Beschaffenheit des Sandes oder die Abstände zwischen zwei Schaukeln seien in der Norm eindeutig geregelt.Ernsthafte Verletzungen gab es in seiner 23-jährigen Arbeitszeit glücklicherweise nicht. Zumindest nicht durch defekte Bauteile – die unsachgemäße Benutzung lasse sich natürlich nicht vermeiden. Hier gelte immer die Aufsichtspflicht der Eltern.Sollte doch einmal etwas kaputt sein, ist nicht immer die Witterung dafür verantwortlich. Vandalismus komme derzeit aber relativ selten vor. „Früher war das viel schlimmer“, sagt Mindt. Vor einigen Jahren habe es sogar eine Serie von gezielten Sabotageakten gegeben: „Da haben wir einen Werkzeugkasten in den Büschen gefunden und lauter herausgedrehte Schrauben an einem Spielgerät.“Besonders viel Arbeit gab’s im Mai 2009. Damals vergnügte sich ein aus einem Zirkus entlaufener Elefant auf dem Kinderspielplatz Beim Haagensteg und beschädigte ein Schaukelgerüst, ein Klettergerüst, eine Sitzbank und diverse weitere Spielgeräte.Über zu wenig Arbeit kann sich Andreas Mindt aber auch ohne tierische Zwischenfälle nicht beklagen. Zumal zu seinem Aufgabengebiet auch die Kontrolle von rund 800 Bänken im Stadtgebiet und Schreinerarbeiten für den Werkhof gehören. Mit den Neubaugebiet Belist in Haagen und dem dort für Ende 2018 geplanten Spielplatz „Grünes Tal“ (wir berichteten) kommt für Mindt eine weitere Station auf der Runde hinzu: „Es wird nicht weniger.“