Die Internationale Bauausstellung Basel (IBA) ist noch nicht recht in der Bevölkerung angekommen. Um das zu ändern, veranstaltete die Stadtverwaltung unter der Leitung von Oberbürgermeister Jörg Lutz gestern eine öffentliche Radtour zu den Lörracher IBA-Projekten. Von Markus Greiss Lörrach. Wie könnten der Hauptbahnhof, der Zollübergang nach Riehen und das Innocel-Quartier 2020 aussehen" Und wie geht es mit der Renaturierung der Wiese im Stadtgebiet weiter" Eine Fahrradtour führte zu diesen Schauplätzen, die im Rahmen der Internationalen Bauausstellung Basel (IBA) 2020 weiterentwickelt werden. Seit über 100 Jahren werden Bauausstellungen als Instrumente zur Raum- und Stadtentwicklung eingesetzt, aber noch nie grenzüberschreitend in drei Ländern. Oberbürgermeister Jörg Lutz bezeichnete dies deshalb bei seiner Begrüßung als „spannendes und herausforderndes Novum“, von dem die Menschen profitierten. Monika Neuhöfer-Avdic, Fachbereichsleiterin Stadtentwicklung und Stadtplanung, erläuterte den Stand der Planungen rund um den Hauptbahnhof Lörrach, der zu den IBA-Modellbahnhöfen gehört. Ziel ist es, in allen Bahnhöfen eine einheitliche Wegweisung einzuführen. Außerdem soll der Lörracher Bahnhof eine „verbindende Scharnierfunktion“ erhalten – etwa dadurch, dass die trennende Wirkung der Bahnlinie durch Unter- oder Überführungen aufgebrochen wird, so Neuhöfer-Avdic. Zehn Radminuten weiter erläuterte Marion Ziegler-Jung von der Wirtschaftsförderung das durch die IBA-Arbeitsgruppe „Transformationsgebiete“ inspirierte Projekt „Reiches Erbe – Industriekultur im Dreiland“. Am Beispiel des Innocel-Quartiers erklärte Ziegler-Jung, welche Zutaten es braucht, um nur noch teilweise industriell genutzte Gewerbegebiete in dynamische Areale umzuwandeln. An der nächsten Station am Stettener Zoll fiel der Blick auf große Brachflächen. Im Rahmen des IBA-Projekts „Am Zoll Lörrach-Riehen“ haben drei Architekturbüros Ideen entwickelt, wie dieser Raum genutzt und das Zollquartier städtebaulich und verkehrstechnisch aufgewertet werden kann. Die Ideen werden bei einem Quartiersrundgang am 23. September um 17 Uhr präsentiert. Wertvolle Anstöße hat die IBA auch zum Projekt „Wiesionen2“ gegeben, durch das der Landschaftsraum Wiese aufgewertet werden soll. Zwei Stationen radelten die IBA-Interessierten ab: Ein neu geschaffenes Biotop zwischen der Tüllinger und der Tumringer Brücke dient laut Ilse Bördner vom Fachbereich Umwelt und Klimaschutz unter anderem der Wiederansiedlung einer selten gewordenen Libellenart. Und von der Tumringer Brücke flussaufwärts gesehen wird der Hochwasserdamm in Richtung der Bebauung verlegt. Dem Gewässer soll dadurch möglichst viel Platz eingeräumt werden, wie Erich Linsin im Auftrag des Regierungspräsidiums erklärte. n Informationen zur Bauausstellung gibt es unter www.iba-basel.net