Lörrach Mit dem Rücken zur Wand

Von Guido Neidinger

Die Zeit drängt: Für 200 Flüchtlinge muss die Stadt Lörrach so schnell wie möglich Wohnraum schaffen. Aber wo immer die Verwaltung Wohnungen bauen will, stößt sie auf Widerstand.

Lörrach. Gestern Abend wurde das brisante Thema Anschlussunterbringung im Hauptausschuss sowie im Ausschuss für Umwelt, Technik, Bildung und Soziales diskutiert. Beide Ausschüsse wurden für diesen Tagesordnungspunkt zusammengezogen. Spätestens am 25. Juli will Oberbürgermeister Jörg Lutz Klarheit haben. „Wir brauchen zeitnah eine Entscheidung“, machte er gestern Druck. Denn es ist zwingend davon auszugehen, dass die Stadt auch im kommenden Jahr weitere Flüchtlinge im Anschluss an die Erstaufnahme mit Wohnraum versorgen muss. „Wir sind dazu rechtlich verpflichtet“, machte der Oberbürgermeister unmissverständlich deutlich.

Sowohl Lutz als auch Bürgermeister Michael Wilke sind jedoch bestrebt, nicht gegen den erklärten Willen Bevölkerung eine große Unterkunft zu bauen. Als die Verwaltung die Idee einer Unterkunft auf dem Grundstück der katholischen Kirche an der Hornbergstraße in Haagen für 200 Flüchtlinge präsentierte, regte sich sowohl in der Bevölkerung als auch im Ortschaftsrat heftiger Widerstand.

Deshalb hat die Verwaltung inzwischen noch einmal weitere Ideen geprüft, die sie gestern Abend erläuterte.

Danach könnte in Haagen eine abgespeckte Unterkunft für 150 statt 200 Personen für maximal drei Jahre entstehen. Weitere 50 Personen könnten in einem ebenfalls noch zu errichtenden Gebäude auf dem Grundstück der Evangelischen Friedensgemeinde am Bächlinweg untergebracht werden.

Aber auch hier hat die jüdische Gemeinde bereits wegen der Nähe zum jüdischen Friedhof Bedenken geäußert. Solche Einwände aber sind für den Oberbürgermeister nicht akzeptabel: „Jeder muss mit jedem können. Wenn wir auf solche Empfindlichkeiten Rücksicht nehmen, dann können wir einpacken.“

Ein drittes Gedankenspiel wäre die Unterbringung von 50 Flüchtlingen auf einem städtischen Grundstück an der Hornbergstraße in Haagen und auf dem Füssler-Areal für 150 Menschen Wohungen zu bauen. „Das aber würde die Regio-Messe deutlich schädigen. Außerdem ist das Füssler-Grundstück kein gutes Wohngebiet“, äußerte Lutz Bedenken. Alle Nachteile vereint sieht Lutz, wenn in Haagen 100 und auf dem Füssler-Areal 100 Personen untergebracht werden.

Auch mit den Kosten hielten Lutz und Wilke nicht hinter dem Berg. Bau-, Miet- und Betriebskosten (Hausmeister, sozialer Dienst) summieren sich je nach Variante auf vier bis 4,6 Millionen Euro. Pro Jahr würde die Unterbringung der 200 Flüchtlinge die Stadt laut Wilke zwischen einer und 1,5 Millionen Euro kosten.

Immer wieder werden der Stadtverwaltung – auch von Stadträten – neue Grundstücke genannt. Doch es gibt kaum noch einen Flecken in Lörrach, der nicht auf seine Eignung für die Unterbringung von Flüchtlingen gecheckt wurde. „Wir haben mehr als 20 Grundstücke überprüft“, erklärte Wilke. Bei vielen könnte möglicherweise zwar gebaut werden, aber langwierige Planungen stehen dem entgegen. „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand“; machte Lutz deutlich, dass schnell gebaut werden muss.

Selbst der Parkplatz der Regio-Messe hinter der Firma Lauffenmühle ist nicht für eine kurzfristige Bebauung geeignet. Laut Wilke wäre hier ein Artenschutzgutachten zwingend erforderlich. Und das nimmt ein ganzes Jahr in Anspruch.

Über die Diskussion in den beiden Ausschüssen und das sich dort abzeichnende Stimmungsbild berichten wir noch ausführlich.