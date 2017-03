Lörrach Mit Energie auf Erfolgskurs

„12,6 Millionen. Was sagt uns diese Zahl?“, fragt André Haps mit verschmitztem Lächeln. Verdutzt schauen die Anwesenden der Generalversammlung des Turnvereins Haagen am Mittwoch im evangelischen Gemeindehaus ihren Vorsitzen an. „Um die Vereinskasse geht es leider nicht.“

Lörrach (mb). Dann rechnet er vor. Begleitet von 20 Übungsleitern haben 693 Aktive letztes Jahr zusammen 1575 Trainingsstunden absolviert. Das ergibt einen Gesamtenergieverbrauch von 12,6 Millionen Kalorien.

Rückblick

Das Zahlenspiel scheint nur im ersten Augenblick belanglos. Dahinter verbirgt sich eine positive Mitgliederentwicklung und die intensiv genutzte Teilnahme an den vielen sportlichen Aktivitäten, die der Verein zu bieten hat.

„Besonders erfreulich“, so Haps weiter, sei der 20-prozentige Anstieg der Mitgliederzahlen bei den Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren. Vor allem die neuen Angebote im Gymnastik- und Tanzbereich hätten dazu beigetragen.

Eine ebenfalls positive Bilanz bei den Vereinsgeldern sorgte dafür, dass sich der Verein weiter modernisieren konnte. Strukturelle Verbesserungen wie die neue Garage für Sportgeräte, die Boulebahn und eine Beachanlage sorgten im Verein für Zuspruch.

Wahlen

Ausgesprochen zufrieden schienen die Mitglieder mit der Arbeit ihres Vorsitzenden zu sein. Nicht nur bestätigten sie ihn für weitere zwei Jahre im Amt, sondern verliehen ihn zusätzlich die Ehrennadel für seinen langjährigen Einsatz im Verein.

Weiter wurde der gesamte Vorstand mit Egon Mayer als zweiter Vorsitzender, Oberturnwartin Elke Gramlich, Kassenwartin Ulrike Schneider, Schriftführer Hermann Rakow sowie die Beisitzer Lena Gramlich und Dieter Retsch geschlossen wiedergewählt.

Änderungen gab es bei zwei bisher unbesetzten Ämtern. Als neue Pressewartin stellte sich Nicola Baumann erfolgreich zur Verfügung. Auf den Posten des zweiten Kassenwarts gewählt wurde Michael Golz.

Spezielle Ehrung

Einen seltenen Anlass zur Freude gab es für Vereins-Urgestein Marianne Büche. Als Annerkennung ihrer unermüdlichen Leistung verlieh ihr der Verein für 63 Jahre „verantwortungsvolles Wirken“ als Trainerin des TV-Haagen unter tosendem Beifall die Trainerehrennadel.

„Ich kann’s einfach nicht lassen“, gab sie in ihrer Dankesrede zu und kündigte damit an, dass sie auch weiterhin gerne als Trainerin aktiv bleiben werde.

Satzungsänderung

Aufgrund einer Abgabenanordnung der Stadt wurde einstimmig beschlossen – und somit in die Satzung aufgenommen – dass im Fall einer Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke, das Vermögen an eine Körperschaft des öffentlichen Rechts oder einer steuerbegünstigten Körperschaft zur Verwendung für die Förderung des Sports fällt.

Ehrungen

Silberne Ehrennadel für 20-jährige Mitgliedschaft: Agathe Müller und Paul Eberle.

Goldene Ehrennadel für 30-jährige Mitgliedschaft: Hans-Uwe Läufer, Trude Leschinski, Claudia Mayer und Karl-Heinz Dröge.

Ehrenmitglied für 40-jährige Mitgliedschaft: Ellen Balint, Bernhard Thomann, Eva Mutter, Marta Schulz und Waltraud Schmelzer.

MHTG-Trainernadel: Marianne Büche.