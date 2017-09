Lörrach Mit Gott bei Kaffee und Kuchen

Von Nele Höfler

Kaffee, Kuchen und Snacks in der Kirche – Passt das? Ja, findet die Evangelische Gemeinde an der Christuskirche. Und so wird es im Oktober ein Café als Geschäftsbetrieb in der Kirche auf Probe geben.

Lörrach. Um ein ganz besonderes Ambiente für das sogenannte „Pop-up-Café“ im Sakralraum der Christuskirche zu schaffen, müssen im Eingangsbereich der Kirche vier der hinteren Bankreihen entfernt werden. Der Ältestenkreis hat dem Vorhaben zugestimmt, und der Bezirkskirchenrat hat der Gemeinde für das außergewöhnliche Projekt 6 400 Euro zur Verfügung gestellt.

Als Vorreiter versteht sich die Gemeinde jedoch nicht. „Christliche Cafés in Kirchen gibt es bereits einige in Deutschland“, erzählt Gisela Klein. Sie ist die Leiterin des Projektes. Klein und ihr Team wollen herausfinden, ob die Idee eines Cafés auch in der Christuskirche ankommt. Um das auszuprobieren, wird das provisorische Pop-up-Café im Oktober für drei Tage „zur Probe“ geöffnet.

Um so viele Menschen wie möglich auf das ungewöhnliche Angebot aufmerksam zu machen, sind die Probetage geschickt gewählt. Sie sind jeweils an ein anderes Angebot der Kirche angelehnt.

Premiere feiert das Café am 15. Oktober. An diesem Tag wird auch die Luther-Ausstellung der Christuskirche eröffnet. Am 21. Oktober gibt es Kaffee und Kuchen im Café während der Kinderkleiderbörse des Oberlinkindergartens. Um festzustellen, ob das Café auch unter der Woche von Schülern besucht wird, öffnet es außerdem am Mittwoch, 18. Oktober.

Mit geliehenen Stühlen, Tischen, einer Theke, einer professionellen Kaffeemaschine und allem, was man sonst für ein Café braucht, erfolgt der Start. „Bevor nicht sicher ist, ob dauerhaft ein christliches Café eröffnet wird, soll aber nicht viel Geld in das Projekt investiert werden“, erklärt Gisela Klein. Angeboten werden zunächst selbst gebackene Kuchen und Torten, Heiß- und Kaltgetränke sowie Snacks – auch zum Mitnehmen. Kulinarische Überraschungen werden ebenfalls bereits angekündigt.

Die Mitarbeiter, die das Café betreiben, sind alle Mitglieder der Christusgemeinde. Langfristig sollen jedoch mehrere Gemeinden in das ehrenamtliche Projekt involviert sein, das momentan noch ganz am Anfang steht.

„Der Plan ist jedoch, zukünftig ein Café im Sakralraum der Kirche zu eröffnen, das mindestens drei Tage in der Woche geöffnet hat“, erklärt Klein.