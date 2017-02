Nachrichten-Ticker

04:24 Oscars für schwarze Nebendarsteller - Maren Ade geht leer aus

Hollywood - Die deutsche Regisseurin Maren Ade ist bei den Oscars leer ausgegangen. Ihre Tragikomödie "Toni Erdmann" hatte das Nachsehen beim Auslands-Oscar - stattdessen gewann in der Kategorie das iranische Drama "The Salesman" von Asghar Farhadi. Als beste Nebendarsteller wurden zwei Schwarze gekürt: Mahershala Ali gewann für seine Leistung in dem Drama "Moonlight". Darin spielt er einen Drogenhändler und Ersatzvater für einen jungen schwarzen Teenie. Bei den Frauen wurde Viola Davis ausgezeichnet. Sie gewann für ihre Leistung in dem Drama "Fences" von Regisseur Denzel Washington.

04:05 Auslands-Oscar für iranischen Film - Ade geht leer aus

Hollywood - Das iranische Drama "The Salesman" von Asghar Farhadi hat den Auslands-Oscar gewonnen. Damit ging der deutsche Beitrag "Toni Erdmann" von Regisseurin Maren Ade in der Nacht leer aus. Maren Ade hatte erzählt, dass sie sich schon vor der Oscar-Verleihung als Gewinnerin sehe. Die Filmakademie mache es mit den zahlreichen Veranstaltungen schon im Vorfeld so toll, dass man "sich wie ein Gewinner fühlt", sagte die 40-Jährige am Abend auf dem roten Teppich von Hollywood.

03:47 Dündar rechnet mit Ausweisung von Deniz Yücel aus der Türkei

Dortmund - Der regierungskritische türkische Journalist Can Dündar hat die Festsetzung des "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel in der Türkei scharf kritisiert. "Die Regierung will keine ausländischen Beobachter mehr im Land dulden, weil diese noch mehr Möglichkeiten haben, über die Ungerechtigkeit zu berichten, als die einheimischen Journalisten". Das sagte er den Dortmunder "Ruhr Nachrichten". Er erwarte, dass Yücel, der die deutsche und die türkische Staatsbürgerschaft besitzt, aus der Türkei ausgewiesen werde. Yücel befindet sich seit Mitte Februar in Istanbul in Gewahrsam.

03:46 Ermittlungen nach Todesfahrt von Heidelberg gehen weiter

Heidelberg - Nach der tödlichen Autofahrt in Heidelberg in eine Menschengruppe gehen die Ermittlungen zum Tathergang weiter. In einer ersten Vernehmung hatte der Verdächtige keine Angaben gemacht. Der 35-Jährige liegt in einem Krankenhaus. Der mit einem Messer bewaffnete Mann war nach kurzer Flucht von Polizisten gestellt und durch einen Bauchschuss verletzt worden. Gegen den Studenten erging Haftbefehl unter anderem wegen Mordverdachts. Er soll mit einem Mietwagen in eine Gruppe Passanten gefahren sein. Ein Mann wurde getötet, zwei weitere Fußgänger verletzt.

03:23 Spaziergänger findet Handgranate in der Nähe von Erfurt

Mönchenholzhausen - Ein Spaziergänger hat eine Handgranate neben einer Straße in der Nähe von Erfurt gefunden. Diese befand sich nach Polizeiangaben vom frühen Morgen in einer Plastiktüte. Warum die Handgranate auf dem unbewohnten Gelände in Mönchenholzhausen im Landkreis Weimarer Land lag, war zunächst unklar. Der Bereich wurde abgesperrt und die Handgranate kontrolliert zur Explosion gebracht.