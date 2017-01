Von Peter Ade

„Die gute Mischung macht’s“, ist Doris Ludin überzeugt, dass ein breites Repertoire an Liedgut die Basis für erfolgreiche Arbeit in Laienchören ist. Die engagierte Sängerin leitet den Frauenchor ’82 Hauingen seit 27 Jahren.

Ludin im Amt bestätigt In der Hauptversammlung wurde Ludin am Dienstag im Gasthaus „Traube“ für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Zuvor erklärte sie: „Nicht Perfektion bringt das Werk zum Glänzen, sondern die innere Leidenschaft beim Singen, die die Herzen für Musik und Texte öffnet.“

Ludin – auch Vizepräsidentin im Obermarkgräfler Chorverband – präsentierte eine makellose Jahresbilanz. Man will mit Dirigent Alessandro Limentani den Leistungsstand weiter steigern und in der Stimmbildung einen Schwerpunkt setzen. Guter Probenbesuch Mit 31 aktiven Sängerinnen und 67 Passivmitgliedern ist der Chor gut aufgestellt. Im vergangenen Jahr gab’s fünf öffentliche Auftritte und viele gesellschaftliche Anlässe. Der durchschnittliche Probenbesuch steigerte sich um 1,1 auf 87 Prozent. Eine Rose als „Wanderpokal“ bekam der 2. Alt für 90 Prozent Anwesenheit. Schriftführerin Edeltrud Hertel berichtete detailliert über die Aktivitäten im letzten Vereinsjahr, die auch dazu beigetragen haben, dass sich die von der Vorsitzenden geführte Vereinskasse in „guter Verfassung“ befindet. Konzert mit den Männern Dirigent Limentani kündigte für Oktober ein gemeinsames Konzert mit dem Männergesangverein an. Opernchöre mit Instrumentalbegleitung werden auf dem Programm stehen.

Lob aus der Politik Der stellvertretende Ortsvorsteher Jürgen Weltin würdigte die Leistungen des Frauenchors, der zur Bereicherung des Dorflebens beitrage: „Unser Dorf lebt von den Vereinen.“

Ehrungen Für besten Probenbesuch wurden Doris Ludin und Veronika Scheurer geehrt. Beide waren immer dabei. Nur eine Fehlstunde hatten Verena Borckmann, Irene Dargatz, Renate Nittel und Friedhilde Tröndlin. Weitere tüchtige Sängerinnen: Edeltrud Hertel, Christa Retsch, Elsbeth Turowski, Britta Hahn, Waltraud Eiche, Gerda Robisch, Wanda Rueger, Ursula Suhr, Ina Tiedtke, Renate Weltin, Karin Fingerlin, Margot Klaiber, Edith Biskup und Sonja Boos.