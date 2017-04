Lörrach Mit Mut in die Zukunft

Von Adrian Steineck

Mit den Wünschen und Ängsten von Schülern kurz vor dem Schulabschluss beschäftigt sich das Projekt „Aufbruch“ des Freien Theaters Tempus fugit. Seit 2015 wird es regelmäßig an Gymnasien in der Region aufgeführt. Das Zukunftsprojekt machte in Lörrach, Rheinfelden und Weil am Rhein Station.

Lörrach. Luca hat bald sein Abitur in der Tasche. Aber was dann? Soll er reisen gehen oder gleich ein Studium anschließen? „Luca“ ist der Name eines der so genannten Avatare, die beim Zukunftsprojekt „Aufbruch“ von einem Darsteller des Ensembles von Tempus fugit verkörpert werden. Alle dargestellten Charaktere beginnen als Abiturienten kurz vor dem Ende der Schulzeit und entwickeln sich ausgehend von den Vorschlägen einer Schülergruppe, die über den weiteren Lebensweg berät, anhand bestimmter Kriterien stetig weiter. So soll nach und nach ein Lebenslauf entstehen.

Der Schulbesuch

Verkörpert werden die Avatare von Studenten der Theaterpädagogik und des Schauspiels, wie Tempus-fugit-Theaterleiterin Karin Maßen beim Abschlussgespräch am Freitag erzählte.

Während ihrer Semesterferien gehen diese im Rahmen des dreitägigen Projekts „Aufbruch“ zu Schülern der Oberstufe am Rheinfelder Georg-Büchner-Gymnasium, dem Hebel-Gymnasium Lörrach und dem Oberrhein-Gymnasium Weil am Rhein. Dabei werden die Elft- und Zwölftklässler ausgehend von ihren Neigungen in Gruppen eingeteilt, die jeweils für einen Avatar den Lebenslauf entwickeln dürfen. Ein Moderator diskutiert mit der Gruppe die Entscheidungsprozesse, während der Avatar-Darsteller selbst nicht im Raum ist. Er wird später mit der fertigen Entscheidung konfrontiert.

Das Projekt

Die aktuelle Staffel von „Aufbruch“, die in der vergangenen Woche von Mittwoch bis Freitag lief, fand wieder regen Anklang. Allein am Hebel-Gymnasium, wo das Projekt zum zweiten Mal angeboten wurde, beteiligten sich 40 Schüler. Wie bei „Nur Mut“, dem ebenfalls von Tempus fugit entwickelten Pendant für Real- und Werkrealschüler, ging es dabei nicht um eine Berufs- oder Studienberatung. „Die Schüler sollen zum Nachdenken darüber angeregt werden, was ihnen im Leben wichtig ist“, beschrieb Karin Maßen das Konzept

Dies geschah neben dem Entwickeln eines Lebenslaufs für den dargestellten Charakter mit Hilfe des in diesem Jahr neu eingeführten „Provocation Walks“. Dabei mussten die Schüler auf einer Linie stehen und sollten bei Aussagen wie „In fünf Jahren habe ich eine eigene Familie“ vor- oder zurückgehen, je nachdem, ob das Gesagte für sie zutraf oder nicht.

Brief ans zukünftige Ich

Auch konnten sie einen Brief an ihr zukünftiges Ich schreiben, der mit einem mehrere Jahre entfernt liegenden Datum versehen wurde. Zum festgelegten Datum sollen diese Briefe dann verschickt werden. „Es wird spannend sein, zu sehen, welche Wunschvorstellungen dann eingetroffen sind“, sagte Maßen.

Bei der Abschlussdiskussion wurde deutlich, wie wechselhaft viele der durchgespielten Lebensentwürfe waren. Vom Studium auf Lehramt zur Ethnologie und vom Jura-Studium zum Betreiben einer eigenen Kneipe führten die den Darstellern vorgegebenen Lebensläufe. Zugleich wurde deutlich, wie konservativ die Lebensplanungen vieler Schüler sind, auch wenn die Betroffenen dies sicherlich weit von sich weisen würden, wie Lena Thielmann schmunzelnd spekulierte.

Thielmann unterrichtet am Hebel-Gymnasium Deutsch und Biologie und ist in der Präventionsarbeit engagiert. Sie machte sich dafür stark, dass „Aufbruch“ zum zweiten Mal in Lörrach angeboten wurde.

Die Finanzierung

Finanziell getragen wurde das Projekt jeweils zur Hälfte von der Sparkassenstiftung Jugend – Umwelt – Bildung und von der Agentur für Arbeit. Das Geld stelle eine „Investition in die soziale Kompetenz von Jugendlichen“ dar, umriss Rainer Liebenow, Vorstand der Sparkassen-Stiftung den Grund für die Förderung .

Insgesamt habe die Sparkassenstiftung die beiden Projekte bisher mit mehr als 100 000 Euro unterstützt; in diesem Jahr liegt der Anteil an der Finanzierung bei 8520 Euro. Die Spende sorge dafür, dass beide Projekte für die Schüler kostenlos angeboten werden könnten, freute sich Karin Maßen.