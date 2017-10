Lörrach Mit Rat und Tat für Frauen

Lörrach. Die Frauenberatungsstelle feiert ihr 25-jähriges Jubiläum am Freitag, 6. Oktober, im Alten Wasserwerkt. Nach dem Festakt ist von 20.15 Uhr an die Öffentlichkeit eingeladen.

Lörrach (ov). Im September 1992 wurde der gemeinnützige Verein „Frauenberatungsstelle Lörrach“ gegründet. Sexualisierte Gewalt war damals ein Tabuthema – es brauchte Mut, Delikte wie Vergewaltigung und sexuellen Missbrauch öffentlich zu machen. Aber: Die Mitarbeiterinnen ließen sich nicht entmutigen. „Sie sahen das Leid und erlebten oft die unglaubliche Stärke der Frauen und Mädchen“, schreibt die Beratungsstelle in ihrem Rückblick auf 25 Jahre Arbeit. Solchermaßen motiviert, sicherte sie mit Hilfe zahlreicher UnterstützerInnen das Weiterbestehen der Einrichtung und damit die Möglichkeit, betroffene Frauen und Mädchen zu beraten.

Heute ist die Frauenberatungsstelle eine anerkannte Institution und die einzige Beratungsstelle im Landkreis Lörrach, die spezialisiert zur sexualisierten Gewalt und Essstörungen berät und Frauen bei Gerichtsprozessen begleitet. Das Thema „sexualisierte Gewalt“ wird in der Öffentlichkeit mittlerweile wahrgenommen, Frauen holen sich vermehrt Hilfe: Die Beratungen von Frauen, die von zurückliegender oder akuter Gewalt betroffen sind steigen stetig an.

Fünf Mitarbeiterinnen – Mieke Nizet, Marianne Staiger-Dold, Justina Störk, Steffi Lais-Maier und Mechthild Frey – bilden heute mit insgesamt 2,5 Stellen das Team der Frauenberatung.

In Räumen in der Humboldtstraße 14 in Lörrach ist die Frauenberatungsstelle ein wichtiger und sicherer Ort für Rat suchende Frauen und Mädchen ab 14 Jahren in allen Krisensituationen. Im Jahr 2000 wurde die Umsetzung des Präventionsprojekts „Mut tut gut“ – zunächst mit Hilfe von L.I.F.E. möglich. Dieses Projekt ist zwischenzeitlich ein erfolgreiches und wichtiges Präventionsprojekt der Beratungsstelle, das in vielen Grundschulen, in Kindergärten, sowie Einrichtungen für Menschen mit Behinderung jedes Jahr stattfindet und sich großer Nachfrage erfreut.

Seminare und Fortbildungen für PädagogInnen, Elternabende an Kindergärten und Schulen, Informationsveranstaltungen für interessierte Gruppen – auch mit Flüchtlingsfrauen – ergänzen die Arbeit der Frauenberatungsstelle.

Auch finanziell ist die sie zwischenzeitlich gut abgesichert, der Landkreis finanziert durch einen Zuschuss einen großen Teil der Arbeit, und die Stadt Lörrach trägt mit einem Zuschuss die Kaltmiete. Nach wie vor muss jedoch ein Teil des Haushalts über Spenden, Mitgliedsbeiträge und anderes abgedeckt werden.

Das Konzert mit Steffi Lais fällt am Freitag wegen Krankheit aus, stattdessen tritt das Frauen-Musikkabarett „The Sunshine Doreen Starlets“ auf. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.