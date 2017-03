Nachrichten-Ticker

19:26 Türkischer Tourismusminister sagt Wahlkampfauftritt in Berlin ab

Berlin - Der türkische Tourismusminister Nabi Avci hat einen für heute Abend geplanten Auftritt in einem Hochzeitssaal in Berlin-Kreuzberg abgesagt. Die Gründe waren zunächst unbekannt. Stattdessen nahm Avci am Abend einen Termin in der türkischen Botschaft wahr. Der Minister hatte in dem Festsaal vor Botschafts-Mitarbeitern und in Deutschland lebenden Türken sprechen und dabei auch für das umstrittene Verfassungsreferendum in seinem Land werben wollen.

19:20 Terrorpläne in Düsseldorf: Anklage gegen mutmaßliche IS-Zelle erhoben

Karlsruhe - Ein Prozess gegen die Mitglieder einer mutmaßlichen IS-Terrorzelle mit Anschlagsplänen in Düsseldorf rückt näher: Die Bundesanwaltschaft hat nun Anklage gegen drei der Männer erhoben. Sie sollen sich vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf verantworten. Die im Juni 2016 aufgeflogene Gruppe wollte nach den Erkenntnissen der Ermittler in der NRW-Landeshauptstadt ein Blutbad anrichten. Geplant war demnach, dass sich in der belebten Altstadt zwei Selbstmordattentäter in die Luft sprengen und dann weitere Terroristen möglichst viele flüchtende Menschen erschießen.

19:13 Mindestens 15 Tote bei Brand in Jugendheim in Guatemala

Guatemala-Stadt - Bei einem Feuer in einem Heim für Kinder und Jugendliche in Guatemala sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte das Sozialamt des mittelamerikanischen Landes am Mittwoch mit. Mehrere Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Jugendeinrichtung nahe Guatemala-Stadt wird von der staatlichen Wohlfahrt betrieben. In dem Haus leben Kinder und Jugendliche, die wegen häuslicher Gewalt aus ihren Familien genommen wurden. Allerdings sollen dort auch kriminelle Jugendliche untergebracht worden sein.

18:56 Die Lottozahlen

Lottozahlen: 3 - 7 - 16 - 26 - 28 - 35 Superzahl: 6 Spiel 77: 9 2 5 8 8 7 9 Super 6: 4 8 4 2 8 1 (Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr)

18:50 Anleger im Dax bleiben vorsichtig

Frankfurt/Main - Vor zwei womöglich richtungsweisenden Handelstagen sind die Anleger am deutschen Aktienmarkt vorsichtig geblieben. Der Dax rang abermals mit der Marke von 12 000 Punkten. Letztendlich schloss der deutsche Leitindex mit einem hauchdünnen Plus von 0,01 Prozent bei 11 967,31 Zählern. Der Euro wurde zuletzt bei 1,0548 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0556 US-Dollar festgesetzt.