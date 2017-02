Lörrach (bea). Am Anfang stand die Idee, einmal in kleinerem Rahmen die Bühne zu öffnen für Schnitzelbänggler aus der Region – und das für einen guten Zweck. Eine Weiler und drei Basler Bängg waren dieser Einladung der „Zündkerzen“ – Joachim und Marc Gottschalk sowie Marc Philipp – nachgekommen, die Sitzplätze waren schnell ausverkauft. Kurzum: Das Konzept ging auf. Der Reinerlös kommt Projekten des SAK mit Kindern in der Nachmittags- und Ferienbetreuung zugute. Umgekehrt freut sich Initiator Joachim Gottschalk über die professionelle Unterstützung bei Technik und Bewirtung.

Lustig ist, was man (allzu) gut kennt, diese Grundweisheit fasnächtlichen Humors bestätigt sich an diesem Abend einmal mehr. Harald „Floyd“ Kleinhans führt versiert durch’s Programm, für musikalische Auflockerung sorgt zuverlässig Dieter Philipp. Die Ehefrau gehört zu diesen Themen, die sich durch den ganzen Abend ziehen, und das Älter werden. Natürlich dürfen, wie könnte es anders sein im Grenzgebiet, auch die geliebten Nachbarn in Süd und West nicht fehlen: Schweizer und Weiler. Wer im Lichte der Öffentlichkeit steht, darf nicht allzu empfindlich sein: Närrischer Spott ergießt sich immer auch auf markante Persönlichkeiten, etwa Lörrachs Oberbürgermeister Jörg Lutz als Möchtegern-Dagobert bei den Märtwiibern alias Thomas und Uli Denzer.

Die Knaschtbrüeder landeten mit ihren Beiträgen einige Höhepunkte des Abends. Jeannot und Christian Weißenberger, die „zwei Buebe us’m Kleine Wiesetal“ spielen gekonnt die Heimatkarte aus („Bevor i sage sag, do sägsch Du säge“), nehmen dabei aber auch eigene Schwächen nicht aus.

Und der Blick von außen? Die drei Düpfleschisser(-innen) aus Weil widmen sich augenzwinkernd weiblichen Versagensängsten, der Traum von platonischer Liebe auf Parship gehört ebenso dazu wie der inbrünstig vorgetragene Schwur: „Wir wollen niemals auf die Waage stehn“. Für ihre Lörracher Nachbarn haben sie kein böses Wort übrig, dafür einen Scheck in Höhe 222 Euro, Absender sind die Weiler Lachsfrässer, die ihren 22. Geburtstag feiern, und deshalb nicht selbst in die Lerchenstadt kommen konnten.

Bei den Basler Formationen geht es gleich heftig politisch zur Sache. Der Brexit als Sterbehilfe für Europa, der Gotthard als Schweizer Käse und das Privatleben von Polizisten sind Themen, die den Basler Fäärimaa umtreiben. Bei den Schnapsbagge bekommen Veganer und albanische Fußballer ohne jede Scheu vor politischer Unkorrektheit ihr Fett weg.

Noch untergründiger (und boshafter) geht es bei D’Gryssel zu, die am späten Abend als letzte die Bühne betreten und genüsslich die Finger in Wunden der Gesellschaft legen. Gezielt hässlich in klerikale Gewänder gehüllt und mit Orgelklängen untermalt, begeben sich die drei Basler in die Abgründe des tiefschwarzen Humors der Kirchen-Kritik.