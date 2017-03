Das Lörracher Nellie Nashorn lädt ein zum Mitbring-Frühstück und Spieletreff in der Kneipe am Sonntag, 12. März, ab 11 Uhr. Getränke gibt es an der Bar, auch für Geschirr und Besteck ist gesorgt, alles Essbare bringen die Gäste selbst mit und tragen so zu einem ganz besonderen Buffet bei. Außerdem stehen Gesellschaftsspiele zum Ausleihen bereit. Gerne dürfen eigene Spiele-Hits mitgebracht werden.