Lörrach „Mobiler – mutiger – präsenter“

In Lörrach wird am Mittwoch, 12. Juli, für die Dauer von fünf Jahren ein neuer Behindertenbeirat gewählt. Weitere Kandidaten können sich bis 10. Juli aufstellen lassen. Im Gespräch mit Bernhard Konrad erläutern Dirk Furtwängler, Vorsitzender des Behindertenbeirats, und Jan Wenner, Behindertenkoordinator der Kommunalverwaltung, Aufgaben und Ziele des Beirats und wie sich die Stadt aus ihrer Sicht gewandelt hat.



Herr Furtwängler, Herr Wenner, warum sollten sich behinderte Bürger um einen Sitz im Behindertenbeirat bewerben?

FURTWÄNGLER: Weil sie dort durch ihr Engagement Verbesserungen für Menschen mit Behinderung erreichen können. Es ist doch besser, zu gestalten, als zu schimpfen. WENNER: Der Beirat ist ein niedrigschwelliges Angebot von Behinderten für Behinderte, mit dem diese politischen Einfluss nehmen können: ein wichtiger Impulsgeber für die Verwaltung und für den Gemeinderat.

Haben Sie genug Kandidaten?

WENNER: Wir haben derzeit 25 Kandidaten, die sich bereit erklärt haben, für die verschiedenen Gruppen behinderter Menschen in Lörrach zu kandidieren. Es fehlt uns noch jemand, der als gesetzlicher Vertreter die behinderten Kinder unserer Stadt vertritt. Wir freuen uns über weitere Kandidaten, denn wer nicht direkt gewählt wird, ist automatisch Nachrücker oder Stellvertreter. Auch diese sind wichtig, weil wir natürlich immer mal wieder mit Krankheitsausfällen konfrontiert werden.

Was konnte der Behindertenbeirat in den vergangenen Jahren in Lörrach bewirken?

FURTWÄNGLER: Zu nennen ist etwa der verbesserte Zugang zum Burghof und zur Stadtbibliothek, die Schaffung vieler neuer Behindertenparkplätze und der Stadtplan für behinderte Bürger.



WENNER. Das Bewusstsein der Verwaltung hat sich etwa beim Straßenbau gewandelt. Bei ohnehin anstehenden Maßnahmen werden nun die Abschrägungen an Gehwegen gleich mitgemacht. Das kann natürlich nicht auf einmal in der ganzen Stadt umgesetzt werden, aber diese Verbesserungen kommen Zug um Zug. Auch beim Thema Behindertentoiletten hat sich einiges getan. Im Burghof wurde nachgebessert, auch im Haus Sonne gibt es eine Behindertentoilette, ebenso bei der Velostation. Außerdem hat sich der Beirat für behindertengerechte Hotel- und Gästezimmer in Lörrach stark gemacht



FURTWÄNGLER: Es ist uns gelungen, die Verwaltung für unsere Belange zu sensibilisieren. Wir werden bei öffentlichen Bauvorhaben in die Diskussion eingebunden. Auch das ist eine positive Veränderung.



WENNER: Die Bürgerbeteiligung hat insgesamt zugenommen. Mit der Bildung des Seniorenbeirats etwa gibt es eine weitere Gruppierung, mit der es thematische Schnittmengen gibt. Hier bietet sich ein Austausch an.

Wo sehen sie in Lörrach noch Verbesserungs- oder Veränderungsbedarf?

WENNER: Die Prozesse in Politik und Verwaltung gehen für die ehrenamtlich Engagierten meist nicht so schnell, wie sie sich das verständlicherweise wünschen. Man muss genau kommunizieren, warum manche Dinge etwas länger dauern. Oftmals sind viele Akteure in Prozesse einzubinden, hinzu kommen Finanzierungsfragen, die auch nicht immer leicht zu lösen sind.



FURTWÄNGLER: Mitunter sind beispielsweise die Bodenbeläge in der Stadt für manche Behinderte schwer zu bewältigen, etwa am Bahnhofsplatz. Es kommt eben immer auf die Art der Behinderung an. Und: Es muss selbstverständlich werden, dass Busfahrer die Rampe für die Rollstuhlfahrer von sich aus anbringen und die Verantwortung nicht an die Fahrgäste übertragen. Zudem müssen Haltestellen angesagt werden. In Basel funktioniert das, und das muss auch bei uns endlich klappen!

Gleichberechtigung und Teilhabe haben generell an Bedeutung gewonnen. Wie hat sich die gesellschaftliche Wahrnehmung behinderter Bürger aus Ihrer Sicht entwickelt?

FURTWÄNGLER: Behinderte Menschen sind viel mobiler geworden, sie haben mehr Mut zum Engagement, sind in den Medien präsenter. Das wird sicher unterstützt durch etliche Maßnahmen, die Mobilität für Behinderte erleichtert. Etwa im ÖPNV mit behindertengerechter Ausstattung oder der Erhöhung der Bahnsteige.



WENNER: Die Präsenz Behinderter in der Öffentlichkeit hat zugenommen, ob im Nah- oder im Fernverkehr. Die Verbesserung der Infrastruktur hat hierzu sicher ihren Beitrag geleistet.

Wie möchten Sie als behinderte Bürger wahrgenommen werden? Und: Sind ungefragte Hilfsangebote im öffentlichen Raum eher erwünscht, oder unangemessen?

FURTWÄNGLER: Die Frage kann nur ganz individuell beantwortet werden. Ich lasse mir gerne helfen, ob ich den Weg kenne, oder nicht. Wenn mir jemand anbietet, mich ein Stück zu begleiten, nehme ich das gerne an – manchmal entstehen sogar sehr nette Gespräche dabei. Es gibt natürlich auch sehbehinderte Menschen, die sagen: Ich möchte das alleine machen. Wer Hilfe anbietet, muss auch ein „Nein“ akzeptieren.



WENNER: Ich höre diese Frage immer wieder in meiner Funktion bei der Stadt. Behinderte Menschen nehmen in der Regel Hilfsangebote positiv auf. Aber niemand sollte verdrossen sein, wenn solch eine Offerte mal abgelehnt wird. Es mag andere Situationen geben, wo Hilfe gebraucht wird und der Betroffene dankbar für ein solches Angebot ist.



FURTWÄNGLER: Wichtig ist die Art und Weise der Kommunikation. Ich freue mich fast immer über Hilfsangebote. Mich haben einmal hintereinander fünf Leute gefragt, ob sie mir über die Straße helfen sollen. Das ist doch nett! Dabei hab’ ich nur auf den Bus gewartet. Leider verhält es sich aber folgendermaßen: Ist ein Blinder unfreundlich, sind es alle – viele denken tatsächlich so. Wenn ich Hilfe ablehne, dann immer freundlich – schließlich möchte ich, dass sich die Person positiv an mich erinnert und mich wieder anspricht.