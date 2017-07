Lörrach Modernes Hotel-Konzept

Lörrach. Der DEHOGA-Kreisvorsitzender Mike Kiefer hat am Montag das offizielle Drei-Sterne-Schild an Mick Gäntzel, Inhaber des „Heimathafen“-Hotel an der Brühlstraße, und dessen Lebensgefährtin Natzge Schauliess überreicht. „Ich bin sehr beeindruckt von diesem außergewöhnlichen Hotelkonzept im maritimen Stil, seinem Design und seiner Modernität“, wird Kiefer in einer Mitteilung zitiert.

Die Stadt Lörrach habe nun ein ganz breites Spektrum an Übernachtungsmöglichkeiten zu bieten. Angefangen von den Hostel-Zimmern, die ebenfalls im Heimathafen angeboten werden, bis hin zum nahe gelegenen Luxushotel sei für jeden Gast ein attraktives Angebot vorhanden.

Mick Gäntzel bietet im Heimathafen Hostel-Zimmer, Drei-Sterne-Hotel, Massage, Friseur, Burger-Restaurant und Kneipe unter einem Dach. Im Dreiländereck mit seinen vielen internationalen Gästen sei Offenheit und Vielfalt gefragt, „Insofern trifft dieses moderne Konzept sicher mitten ins Schwarze der Gästewünsche, erklärte Kiefer.

„Das ganze Team hate die letzten zwei Jahre viel gearbeitet und in der Endphase des Umbaus echt geackert, um den Heimathafen heute so zu präsentieren“, wird Mick Gäntzel zitiert. „Heute sind wir alle glücklich und dieses Glück wollen wir gerne mit unseren Gästen teilen als gastfreundlicher ,Heimathafen’, ich denke, das Wort an sich sagt schon alles aus.“