Lörrach Mönchlein wird flügge

Von Kristoff MellerAchtung Tiefflieger im Stadtgebiet: 16 junge Dohlen, die im Mai im Turm der Stadtkirche geschlüpft sind, haben mit ihren ersten Flugstunden begonnen. Das besondere Kirchenasyl hat eine lange Tradition, bräuchte aber mehr Nachahmer in Stadt und Region.Lörrach. Der Bestand des intelligenten Singvogels (siehe Kurzinfo) ist stark rückläufig, wie Herbert Sitterle beklagt. Der ehemalige Geschäftsführer des SAK beobachtet die Lörracher Dohlen im Turm der Stadtkirche schon seit 1972, als er sein Büro in der Alten Feuerwache bezog: „Viele Kirchen haben ihre Türme wegen der Tauben mit Gittern dicht gemacht, weil der Taubenkot sehr aggressiv ist und auch die Glocken angreift“, erläutert Sitterle im Gespräch beim Rundgang durch den Turm.Er möchte ein Bewusstsein für die Situation der Tiere schaffen, denn Kirchtürme seien für immer mehr Vögel ein „wichtiger Brutplatz und Rückzugsort“, da es immer weniger Scheunen, Ruinen oder ähnliche Ort im urbanen Raum gebe, die sich als Zuhause für die Vögel eigneten. „Auch wenn die Kirchen vergittert werden, sollte es Zugänge für Dohlen, Turmfalken und Schleiereulen geben“, sagt Sitterle.Bereits 1994 hat der SAK, Sitterle war dort damals Diakon, in Kooperation mit der Matthäusgemeinde darum den Turm der Stadtkirche umgerüstet. Es wurden spezielle Nistkästen für Turmfalken und Dohlen installiert, für Schleiereulen gab es dank des NABU bereits eine Brutgelegenheit. Die Öffnungen oberhalb der Glocken sind aber nur so groß wie nötig und für Passanten von unten kaum zu erkennen.Für das Projekt unter dem Titel „Lebensraum Kirchturm“ wurde die Matthäusgemeinde 2011 vom NABU und dem Beratungsausschuss für das deutsche Glockenwesen ausgezeichnet.Um Streitereien zwischen Dohlen und Falken zu vermeiden, wurden die beiden Kästen für die Turmfalken ein Stockwerk tiefer angebracht, während für die Dohlen zwölf Nistkästen direkt unter dem Dach bereitstehen. Diese sind für die ehrenamtlichen Betreuer durch einen großen Holz-Rundlauf und eine Leiter leicht zu erreichen, um einen Blick auf das Nest und den Zustand der Bewohner zu erhalten.Schleiereulen wohnen hingegen schon seit einigen Jahren nicht mehr im Turm und in diesem Frühjahr nisteten sich zum ersten Mal auch keine Turmfalken ein. „Wir hatten immer vier bis fünf Tiere, warum in diesem Jahr keine da sind, wissen wir auch nicht“, erklärt Sitterle.Die zwölf Dohlenkästen sind hingegen voll: Mitte Mai hatten Erika und Gerfried Früh vom NABU, die sich ebenfalls seit Jahren für die Vögel engagieren, gemeinsam mit Kirchendienerin Margit Pohlmann und Sitterle die jährliche Beringung durchgeführt. „Von 34 Eiern sind 17 Vögel geschlüpft, die wir beringen konnten. Das ist trotz des wechselvollen Wetters ein gutes Ergebnis“, sagt Sitterle.2016 waren es zwar 36 Eier aber nur aus zehn wurde auch ein Vogel. Die Ringnummern melden die Vogelfreunde stets an die Vogelwarte des Max-Planck-Instituts in Radolfszell. 16 der 17 Jungtiere haben die ersten Wochen überlebt und laut Sitterle um Pfingsten mit ihren ersten Flugstunden begonnen.Neben den zwölf Nistkästen in der Stadtkirche gibt es laut Sitterle in der Region auf der deutschen Seite des Rheins noch in Bad Säckingen und am Stauwehr Kleinkems eine Kolonie. Für Falken wurde in der Kirche St. Bonifatius an der Haagener Straße nach dem Großbrand im Jahr 2007 ein Behausung angebracht. Sitterle würde sich jedoch weitere Nistplätze für die Dohlen in Lörrach wünschen: „Die Kirche in Tüllingen wäre ideal dafür, aber auch die Christuskirche wurde dicht gemacht.“