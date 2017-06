Lörrach Momo, Chaplin und ein Zwerg

Das in der Region einzigartige Kindertheatertreffen „Hundert lebendige Weisen“ findet von Sonntag bis Dienstag auf der Bühne des Alten Wasserwerks statt.

Von Katharina Ohm

Lörrach. „Lörrach ist eine Stadt, in der Kinder- und Jugendtheater besonders ausgeprägt ist.“ Das sagt die Leiterin des Jungen Theaters, Birgit Vaith. Beleg dafür ist das nun schon in der 16. Auflage stattfindende Kindertheatertreffen, das durch eine Kooperation des Sozialen Arbeitskreis (SAK) mit dem Nellie Nashorn veranstaltet wird. Zwölf Gruppen werden drei Tage lang die Bühne des Alten Wasserwerks beleben, wie Birgitt Kiefer vom SAK-Kinderbüro beim gestrigen Pressegespräch berichtete.

Das Treffen steht unter dem selben Leitspruch wie in den vergangenen Jahren, „der nach wie vor hohe Bedeutung hat“, wie Vaith findet. „Ein Kind hat 100 Sprachen, 100 Hände und 100 Weisen zu denken“, wird dazu im Klappentext des Programms der italienische Pädagoge Loris Malaguzzi zitiert. Allerdings raube das gesellschaftliche System laut Vaith den Kindern ihre Ausdrucksweisen. „Mit dem Kindertheatertreffen wollen wir gegensteuern. Kinder haben auf der Bühne Gelegenheit, ihre Ängste zu überwinden und angehört zu werden.“

Eröffnet wird das Festival am kommenden Sonntag um 14 Uhr mit dem Auftritt des Kinderchors Lörrach und der anschließenden Performance des französischen Pantomimeensembles „Kitchenette“.

Das Programm ist vielseitig und umfasst neben Theaterstücken wie „Frerk, du Zwerg“ vom Jungen Theater über „Momo und die Kinder“ der Kindertheatergruppe von Tempus fugit auch Zirkuseinlagen: Auf der Bühne zu sehen ist etwa der „Zirkus Ramba Zamba“ von Schülern der Tüllinger Höhe oder „Es lebe Charlie Chaplin“ von der inklusiven Zirkusschule Spiedo in Herten. Auch ein musikalischer Beitrag des Chors der SAK-Schulkindbetreuung ist mit dabei.

Die Vorstellungen am Vormittag für Schulklassen sind mit 200 bis 250 Anmeldungen pro Tag bereits ausgebucht. Zu den offenen Vorstellungen am Nachmittag ist jung wie alt willkommen. Der Eintritt ist frei. Die Veranstalter bitten um Unterstützung durch eine Spende.

Fest im Programm steht wie in den vergangenen Jahren auch der Austausch der Spieler und Spielleiter am Montag- und Dienstagmittag. Isabelle Kammerer, stellvertretende künstlerische Leitung des Nellie Nashorn, will in den Gesprächen Impulse geben lassen, um neue Gestaltungsmöglichkeiten für das Treffen zu entdecken.

Schnuppertraining mit Mentor Shalijani

Als einen Höhepunkt des Rahmenprogramms benennt Kiefer das Breakdance-Schnuppertraining mit Mentor Shalijani, Betreiber der Tanzschule „Tanzwerk 3-Ländereck“. Das im Workshop Erlernte wird als Abschlussveranstaltung aufgeführt.

Das Rahmenprogramm wird von Schülern für Sozialpädagogik der Mathilde-Planck-Schule mit verschiedene Angeboten – neben Schminken beispielsweise eine Spielekiste und eine Rollenrutsche – gestaltet. „Wir wollen möglichst viele nicht kommerzielle Akteure in die Veranstaltung miteinbinden“, erklärt Kiefer. Daher übernimmt die Schülerfirma der Pestalozzischule „Coolinaro“ die Bewirtung.

Das Kindertheatertreffen wird durch die Bürgerstiftung Lörrach, den Kunst- und Kulturförderkreis, die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, den Fahrradhandel „Follow me“ sowie durch die Getränkemarke „fritzkola“ gefördert.