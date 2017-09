Lörrach Mord, Intrigen und verschmähte Liebe

Nach dem erfolgreichen Jubiläum 2016 startet das Salzert-Brettli in sein 26. Jahr mit vielen neuen Gesichtern und steht mit einem „kriminell“ lustigen Stück wieder auf der Bühne: Am Samstag, 14. Oktober, hebt sich der Vorhang im Max-Josef-Metzger-Haus zur Premiere der Kriminalkomödie „Ein Mordstheater“.

Lörrach. Um die Besucher in freudiger, gespannter Erwartung zurück zu lassen, geben die Mitwirkenden in einer Mitteilung nur einen kurzen Einblick in die Handlung: „Der Vorhang hebt sich – wir sehen das Innere des alten englischen Schlosses Priorswell. Die Regentin des Schlosses Lady Cholmondley (Doris Specker) empfängt an einem schwülwarmen Spätsommernachmittag ihre Wochenendgäste zu einem Umtrunk in der Bibliothek des Hauses. Major Pirbright (Kevin Hils) und Lady Cholmondley befinden sich in einer Diskussion über Mr. Papadopoulos (Paul Jürgens) einen weiteren Gast auf dem Schloss, dem sein Whiskey-Soda immer sehr wichtig war und immer noch ist.

Plötzlich stürmt Mrs. Puttock (Gabi Nicklas) in die Bibliothek. Sie ist die Haushälterin von Lady Cholmondley und wirkt vollkommen aufgelöst. Sie berichtet entsetzt, dass das Tranchiermesser verschwunden ist und dies gerade jetzt, wo laut Sergeant Bovis von der Gendarmerie, ein Häftling ausgebrochen ist. Lady Virginia (Michaela Schmidt), die Tochter von Lady Cholmondley und gleichzeitig Geliebte von Major Pirbright reagiert schockiert.

Major Pirbright stürmt zu den französischen Fenstern und feuert einen Schuss in den, in der Dämmerung liegenden, Schlossgarten ab. Kurz darauf taumelt Mr. Papadopoulos blutüberströmt und röchelnd herein und stürzt zu Boden. Doch er wurde nicht erschossen. Was war geschehen? Wer hat es auf die Wochenendgäste von Lady Cholmondley abgesehen?“

Die Besucher wird ein spannender und witziger Krimi um Mord, Intrigen, verschmähte Liebe und die persönlichen Abgründe einer sehr speziellen Ansammlung von außerordentlichen Charakteren begeistern, verspricht das Salzert-Brettli.

Regie führt in diesem Jahr Doris Specker. Das neue Stück stammt vom britischen Kriminalautor Simon Brett. Er ist einer der erfolgreichsten Schriftsteller Großbritanniens und studierte englische Literatur in Oxford. Seitdem lebt er als freier Schriftsteller mit seiner Familie in einem Cottage in den South Downs, das aussieht, als wäre es einem Roman von Agatha Christie entsprungen. n Karten für alle zehn Vorstellungen können ab sofort unter www.salzert-brettli.de/reservierung bestellt werden. Ab 1. Oktober ist zudem das Kartentelefon zwischen 18 und 20 Uhr täglich unter Tel. 07621/433 66 erreichbar