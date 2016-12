Lörrach. In der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagmorgen wurde ein an der Mozartstraße geparkter Motorroller gestohlen. Der Geschädigte hatte seinen Roller nach Informationen der Polizei am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr vor dem Haus der Altenpflege (Chrischonaheim) abgestellt. Als er am nächsten Morgen wegfahren wollte, war der Roller verschwunden. Es handelt sich um einen schwarzen Motorroller der Marke Yamaha Ovetto mit Versicherungskennzeichen. Das Fahrzeug dürfte einen Wert von etwa 1500 Euro haben.