Lörrach Musik ebnet Schritte ins Leben

Sechs Musikerinnen haben ein Ziel: Der Erlös zweier Benefizkonzerte in Lörrach und Haltingen kommt Monique Afi Tschöpe und ihrem Verein FASS Togo Rümmingen zugute.

Lörrach. Wer mochte, konnte den zauberhaften Kammermusikabend mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart und Johannes Brahms also gleich zwei Mal hören – am Samstag in der Lörracher Stadtkirche und am Sonntag in der Kirche St. Maria in Haltingen.

Zunächst stand Mozarts Sinfonia Concertante in Es-Dur KV 364 in einer Bearbeitung für Streichsextett (zwei Violinen, zwei Bratschen und zwei Celli) auf dem Programm. Das von Mozart ursprünglich für Solovioline und um einen Ton höher gestimmte Viola geschriebene Werk entfaltet in der kammermusikalischen Bearbeitung einen besonderen Reiz. Die Solopassagen wandern hier, anders als in der Original-Fassung mit Solisten und Orchester, von einer Stimme in die andere. Aus den einprägsamen Leitmotiven heraus entwickeln sich spannende Dialoge zwischen den Instrumenten oder Instrumentengruppen.

Eine herausragende Rolle nimmt dabei neben Konzertmeisterin Brigitte Schnabel aus Lörrach die Violoncellistin Chisaki Kito aus Basel ein. Beide Musikerinnen übernehmen zuverlässig die Stimmführung, was aber nicht heißt, dass nicht auch Ursula Müller (2. Geige) oder Mariateresa Pagano (1. Viola) mit wunderbar ausgestalteten Solopassagen glänzen können. Dazu kommen, professionell und zuverlässig, Roberta Lenzing (2. Viola) und Kathrin Brand (2. Violoncello).

Einen ungleich dramatischeren Aufbau hat das eigens für diese Zusammensetzung komponierte Sextett von Johannes Brahms. Schon der Einsatz der ersten Bratsche ganz zu Beginn mit einem tiefen Grollen, wie ein fernes Gewitter, lässt aufhorchen. Hier deutet sich bereits an, was dann im zweiten und dritten Satz wieder aufgegriffen wird: Den aufjubelnden Melodiebögen, dem in Brahms’ Klangsprache charakteristischen Geflecht aus einzelnen Stimmen, werden vom Komponisten immer wieder dunkle Gegenpartien gegenübergestellt. Dieser Kontrast vermittelt dem Hörer den Eindruck von Tiefe und Raum.

Im dritten Satz – Poco Adagio – bilden tiefe Klänge in Pizzicato-Technik eine dynamische Struktur für brillant ausgearbeitete Melodielinien. Im letzten Satz agieren die Instrumente passagenweise chorisch; hörbar auf klangliche Harmonie hin ausgerichtete unisono-Passagen leiten zum bevorstehenden Ende hin, die Spannung ist aufgelöst. Nachdem der letzte Ton verklungen ist, will der Applaus gar nicht mehr aufhören – ein Glücksfall, dass Monique Afi Tschöpes Organisation den Ausschlag dafür gegeben hat, dass diese sechs Musikerinnen in einem gemeinsamen Konzert zusammengefunden haben.